Болсонару оголосив себе «законним лідером» Бразилії після приїзду до США

Флавіо Болсонару виходить з літака після прибуття до США

Аналітики пишуть, що прохання Болсонару про анулювання результатів виборів має мало шансів на успіх

Бразильський сенатор Флавіо Болсонару, який програв президентські перегони чинному главі держави Луїсу Інасіу Лулі да Сілві прибув до Маямі та заявив про «виборчий переворот». Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Болсонару залишив країну вільним шляхом, ігноруючи наказ Верховного суду про вилучення його паспортів у межах розслідування справи про відмивання грошей. Болсонару подякував президенту США Дональду Трампу за в'їзні візи для своєї родини та аргентинському лідеру Хав'єру Мілею за сприяння у поїздці.

У соціальній мережі X сенатор спершу назвав себе «обраним президентом», але згодом відредагував публікацію, вказавши, що є законним «лідером» Бразилії, та заперечив факти втечі, заявивши про захист від «полювання на відьом». Водночас законність перемоги Лули підтвердили Вищий виборчий суд Бразилії, міжнародні спостерігачі та власна партія Болсонару. Жодних доказів фальсифікацій політик не надав, а його претензії щодо продовження голосування на дві години стосуються лише 0,03% від усіх поданих голосів.

Ця ситуація створює дипломатичну напруженість між Бразилією та Вашингтоном, оскільки Лула да Сілва звинуватив США у підтримці родини Болсонару з метою їхнього повернення до влади, що американська сторона заперечує. Дональд Трамп утримався від прямих коментарів, проте знову назвав виборчий процес «дуже дивним».

Батько сенатора, експрезидент Жаїр Болсонару, раніше також виїжджав до США, а після повернення на батьківщину був засуджений до 27 років ув'язнення за спробу державного перевороту.

Раніше повідомлялося, що ультраправий сенатор Флавіо Болсонару після поразки на виборах президента Бразилії втік із країни до США.

Соратники Болсонару зауважили, що він планує подати прохання про надання політичного притулку. Чинний президент Бразилії Лула да Сілва засудив рішення Болсонару втекти: «Ось такі вони, сім’я Болсонару. Бразилія – їхня друга батьківщина. Їхня перша батьківщина – це підлабузництво перед США, до чого він уже звик».

Нагадаємо, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва виграв другий тур виборів, випередивши сенатора Флавіу Болсонару.

До слова, американський лідер Дональд Трамп заявив, що вибори в Бразилії, де переміг чинний президент Лула да Сілва, сфальсифіковані. Президент ухилився від питання про те, чи вживатиме він якихось заходів у відповідь, зазначивши, що «дуже добре» ладнає з Лулою да Сілвою.