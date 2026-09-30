США вийшли з антикорупційного органу Ради Європи

Раніше за всю історію GRECO організацію залишили лише Росія та Білорусь

Адміністрація президента США Дональда Трампа офіційно припинила участь Сполучених Штатів у Групі держав проти корупції (Greco) – антикорупційному органі Ради Європи. У Вашингтоні заявили, що участь у структурі не відповідає нинішнім пріоритетам країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

У Державному департаменті США пояснили, що Greco «не забезпечує відчутних переваг для національної безпеки США». Американська сторона також заявила про зміну підходу до фінансування та участі у міжнародних структурах. «Ера виписування чеків міжнародним бюрократіям завершена», – заявили у Держдепартаменті.

У Вашингтоні наголосили, що вихід із Greco не означає відмови США від боротьби з корупцією. Натомість американська влада планує робити ставку на інші інструменти, які вважає більш продуктивними.

Серед таких заходів Держдепартамент назвав візові обмеження, санкції та кримінальні розслідування корупційних схем. Рада Європи відреагувала на рішення американської адміністрації. Там зазначили, що Сполучені Штати зробили цінний внесок у діяльність Greco та обмін досвідом у сфері протидії корупції.

Водночас у Раді Європи заявили, що залишаються відкритими до можливого відновлення співпраці зі Сполученими Штатами у майбутньому.

Greco було створено у 1999 році для моніторингу дотримання державами антикорупційних стандартів Ради Європи. Сполучені Штати приєдналися до організації у вересні 2000 року.

Вихід США став третім таким випадком за всю історію організації. Росія припинила бути членом GRECO 1 липня 2023 року, а Білорусь – 1 травня 2024 року.

Нагадаємо, раніше президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив про розбіжність інтересів Європейського Союзу та США за адміністрації Дональда Трампа. За його словами, Європі необхідно бути готовою діяти більш самостійно та не орієнтувати свою політику виключно на позицію Вашингтона.

Також між США та Євросоюзом виникли суперечності через оборонні закупівлі. Адміністрація Трампа попереджала про можливі заходи у відповідь, якщо ЄС обмежить доступ американських виробників до європейського оборонного ринку.