Головна Світ Соціум
search button user button menu button

США вийшли з антикорупційного органу Ради Європи

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
США вийшли з антикорупційного органу Ради Європи
США залишили антикорупційну групу Ради Європи
фото: Білий дім

Раніше за всю історію GRECO організацію залишили лише Росія та Білорусь

Адміністрація президента США Дональда Трампа офіційно припинила участь Сполучених Штатів у Групі держав проти корупції (Greco) – антикорупційному органі Ради Європи. У Вашингтоні заявили, що участь у структурі не відповідає нинішнім пріоритетам країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

У Державному департаменті США пояснили, що Greco «не забезпечує відчутних переваг для національної безпеки США». Американська сторона також заявила про зміну підходу до фінансування та участі у міжнародних структурах. «Ера виписування чеків міжнародним бюрократіям завершена», – заявили у Держдепартаменті.

У Вашингтоні наголосили, що вихід із Greco не означає відмови США від боротьби з корупцією. Натомість американська влада планує робити ставку на інші інструменти, які вважає більш продуктивними.

Серед таких заходів Держдепартамент назвав візові обмеження, санкції та кримінальні розслідування корупційних схем. Рада Європи відреагувала на рішення американської адміністрації. Там зазначили, що Сполучені Штати зробили цінний внесок у діяльність Greco та обмін досвідом у сфері протидії корупції.

Водночас у Раді Європи заявили, що залишаються відкритими до можливого відновлення співпраці зі Сполученими Штатами у майбутньому.

Greco було створено у 1999 році для моніторингу дотримання державами антикорупційних стандартів Ради Європи. Сполучені Штати приєдналися до організації у вересні 2000 року.

Вихід США став третім таким випадком за всю історію організації. Росія припинила бути членом GRECO 1 липня 2023 року, а Білорусь – 1 травня 2024 року.

Нагадаємо, раніше президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив про розбіжність інтересів Європейського Союзу та США за адміністрації Дональда Трампа. За його словами, Європі необхідно бути готовою діяти більш самостійно та не орієнтувати свою політику виключно на позицію Вашингтона.

Також між США та Євросоюзом виникли суперечності через оборонні закупівлі. Адміністрація Трампа попереджала про можливі заходи у відповідь, якщо ЄС обмежить доступ американських виробників до європейського оборонного ринку.

Читайте також:

Теги: корупція США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Водночас домовленості про конкретні параметри переговорів публічно не оголошувалися
Кремль анонсував переговори України, США та Росії
25 вересня, 15:03
Судна в Ормузькій протоці
Reuters: США та Іран обговорюють поетапну угоду для розблокування Ормузької протоки
24 вересня, 23:02
Армія США отримала українські дрони для боротьби з шахедами
Україна та США підготували угоду про спільне виробництво дронів
23 вересня, 11:15
Візит американського представника до країн Балтії став частиною ширших переговорів Вашингтона з Мінськом щодо санкцій
Спецпосланець Трампа провів закриті переговори з лідерами країн Балтії – NYT
18 вересня, 15:59
Міністр закордонних справ Росії заявив, що США нібито відмовилися від домовленостей
Лавров звинуватив США у зриві домовленостей стосовно завершення війни
15 вересня, 13:03
Підтримувані Іраном хусити заявили, що захопили місто Моча в провінції Таїз
Венс висловив занепокоєння територіальними здобутками хуситів у Ємені
15 вересня, 11:14
Президент також наголосив на важливості ухвалення та підтримки санкційного законопроєкту Грема
Зеленський закликав США вдарити по Росії «пекельними санкціями»
11 вересня, 20:57
Зараз перевіряють держслужбовців і прокурорів, які потрапили до відомства за рекомендацією головного фігуранта розслідування
Після спецоперації «Карфаген» семеро прокурорів можуть бути звільнені з посад
7 вересня, 18:03
Двопартійний законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та Ірану внесли до Палати представників США
Чому у Конгресі гальмуються санкції проти РФ? Версія Bloomberg
4 вересня, 08:38

Соціум

Буданов розповів про українську технологію проти реактивних шахедів
Буданов розповів про українську технологію проти реактивних шахедів
США вийшли з антикорупційного органу Ради Європи
США вийшли з антикорупційного органу Ради Європи
Росія вперше застосувала дрон із боєзарядом для знищення ліній електропередач – Флеш
Росія вперше застосувала дрон із боєзарядом для знищення ліній електропередач – Флеш
Половина українських F-16 вибула з бойових завдань. Аналітики назвали причину
Половина українських F-16 вибула з бойових завдань. Аналітики назвали причину
Китай вперше за 16 років змінив закон про мобілізацію
Китай вперше за 16 років змінив закон про мобілізацію
Україна терміново звернулася до ОБСЄ через ситуацію в Олешках
Україна терміново звернулася до ОБСЄ через ситуацію в Олешках

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 вересня 2026
100K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
85K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
69K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
43K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
Сьогодні, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
Вчора, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
Вчора, 14:24
В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua