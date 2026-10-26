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Вибори у Бразилії: Лула да Сілва вчетверте став президентом

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Вибори у Бразилії: Лула да Сілва вчетверте став президентом
Лула да Сілва повернув собі перше місце в підрахунку, коли опрацювали близько половини дільниць
фото: Reuters

Після підрахунку 99,77% дільниць Лула має 51,77% голосів, Флавіу Болсонару – 48,23%

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва виграв другий тур виборів, випередивши сенатора Флавіу Болсонару. Про це свідчать дані Вищого виборчого суду Бразилії, який підраховує голоси, повідомляє «Главком».

Як змінювалися результати

Боротьба була напруженою. Спершу попереду був Лула, потім на кілька годин уперед вийшов його суперник, сенатор Флавіу Болсонару. Коли опрацювали 15% дільниць, він мав 50,10% проти 49,90%, а на 25% його перевага зросла до понад 317 тис. голосів.

Лула повернув лідерство приблизно на 47% дільниць: за даними Reuters, у нього було 50,01% проти 49,99%. Далі відрив збільшувався: на 63% дільниць – 50,64%, на 70% – 50,92%. Перемогу, за оцінкою Bloomberg, забезпечила підтримка на північному сході, в оплоті Лули. Інститут Datafolha спрогнозував його успіх ще до завершення підрахунку.

За Лулу проголосували понад 64 млн виборців, за Болсонару майже 60 млн. Різниця становить 4,35 млн, або понад три з половиною відсоткові пункти. Остаточні підсумки має підтвердити суд.

Вибори у Бразилії: Лула да Сілва вчетверте став президентом фото 1
скрин: дані Вищого виборчого суду Бразилії

Несподіваний результат

Перед голосуванням опитування Datafolha і Quaest давали перевагу Болсонару: 51% проти 49%. Лула поступився в першому турі, але виграв другий. Від 1989 року, коли в Бразилії відновили прямі президентські вибори, жоден кандидат, який поступився в першому турі, не вигравав президентства. Bloomberg називає цей четвертий термін рекордним. 80-річний політик очолює країну з 2023 року, а раніше був президентом у 2003–2010 роках.

День голосування супроводжували суперечки. За рішенням Верховного суду дільниці працювали довше, а Bloomberg пише про звинувачення в перешкоджанні голосуванню. Al Jazeera пише про ймовірні судові оскарження результатів.

Хто такий Флавіу Болсонару

45-річний сенатор представляє Ліберальну партію. Він старший син експрезидента Жаїра Болсонару, якого Верховний суд засудив до 27 років ув'язнення за спробу перевороту після виборів 2022 року. Жаїр Болсонару заперечував звинувачення.

Що це означає для України

17 червня на саміті G7 у Франції Зеленський зустрівся з Лулою. Бразильський лідер заявив, що підтримує досягнення миру в Україні й продовжить зусилля задля завершення війни. Лідери домовилися про подальші контакти.

Нагадаємо, перший тур 4 жовтня виграв Флавіу Болсонару: він набрав 47,03% проти 45,16% у Лули. Детальніше у матеріалі «Главкома» «Президентські вибори у Бразилії. Чинний президент поступився Болсонару в першому турі».

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Теги: вибори Бразилія президент

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