Болсонару після поразки на президентських виборах у Бразилії втік із країни до США

Лула да Сілва засудив рішення Болсонару втекти

Ультраправий сенатор Флавіо Болсонару після поразки на виборах президента Бразилії втік із країни до США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Соратники Болсонару зауважили, що він планує подати прохання про надання політичного притулку.

Чинний президент Бразилії Лула да Сілва засудив рішення Болсонару втекти: «Ось такі вони, сім’я Болсонару. Бразилія – їхня друга батьківщина. Їхня перша батьківщина – це підлабузництво перед США, до чого він уже звик».

«Я постійно уявляю собі, що лежить на совісті громадянина, який щойно програв вибори і втікає зі своєї країни… Той, хто нікому нічого не винен, нічого не боїться. Громадянин, який таємно покидає свою країну, має щось на совісті. Втеча з Бразилії – це ганьба», – додав Лула да Сілва.

Болсонару втік до США разом із дружиною та двома доньками. Речник Державного департаменту США заявив, що йому та його родині будуть надані візи, «щоб дозволити їм в’їзд до Сполучених Штатів».

Депутати від Партії трудящих Лули звернулися до Верховного суду з проханням видати ордер на арешт Болсонару та внести його ім’я до списку «червоних повідомлень» Інтерполу.

Під час зустрічі з друзями та адвокатами в понеділок Болсонару був «розгубленим і дав зрозуміти, що боїться арешту».

ЗМІ зазначають, що Болсонару, який користувався негласною підтримкою президента США Дональда Трампа, перебував під слідством за звинуваченнями в корупції, відмиванні грошей та ухиленням від сплати податків у Бразилії, і йому було наказано здати свій паспорт.

Нагадаємо, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва виграв другий тур виборів, випередивши сенатора Флавіу Болсонару.

До слова, американський лідер Дональд Трамп заявив, що вибори в Бразилії, де переміг чинний президент Лула да Сілва, сфальсифіковані. Президент ухилився від питання про те, чи вживатиме він якихось заходів у відповідь, зазначивши, що «дуже добре» ладнає з Лулою да Сілвою.