Трамп назвав вибори в Бразилії сфальсифікованими

Американський президент відреагував на вибори у Бразилії

Президент США Дональд Трамп заявив, що вибори в Бразилії, де переміг чинний президент Лула да Сілва, сфальсифіковані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

«Це мало вигляд як чергові сфальсифіковані вибори. Я просто вважаю, що ці вибори, а саме спосіб підрахунку голосів, мали дуже поганий вигляд. Це продовження було дуже дивним», – сказав Трамп. Він послався на рішення бразильського суду про продовження часу голосування під час виборів.

Трамп ухилився від питання про те, чи вживатиме він якихось заходів у відповідь, зазначивши, що «дуже добре» ладнає з Лулою да Сілвою. Проте його зауваження втягнули американського президента в одну з найзапекліших виборчих гонок в історії Бразилії між двома ідеологічними супротивниками, які вели запеклу кампанію, що підкреслила глибоку політичну поляризацію країни.

Результати виборів не визнавав також і кандидат, який програв, – син експрезидента Бразилії Флавіу Болсонару, якого раніше підтримував Трамп.

Нагадаємо, резидент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва виграв другий тур виборів, випередивши сенатора Флавіу Болсонару.