Трамп висловився про Зеленського та обмеження Starlink в Україні

Під час спілкування з журналістами американського президента також запитали, чому він хоче усунення Зеленського

Президент США заперечив причетність Вашингтона до обмежень супутникового зв’язку та заявив, що хоче завершення війни

Президент США Дональд Трамп заперечив причетність американської влади до обмежень роботи Starlink в Україні та заявив, що має хороші стосунки з президентом Володимиром Зеленським. Про це він розповів під час спілкування з журналістами, пише «Главком».

Трамп стверджує, що особисто перевірив ситуацію вранці та отримав запевнення, що супутниковий зв’язок працює у звичному режимі. «Це були не ми. Я навіть не впевнений, що його взагалі відключали», – заявив американський президент.

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Водночас Трамп не навів подробиць щодо того, з ким саме спілкувався та яку інформацію отримав про роботу Starlink.

Під час спілкування з журналістами американського президента також запитали, чому він хоче усунення Зеленського, хоча війну проти України розпочала Росія.

«Я знаю всі деталі. Я хочу, щоб ця війна закінчилася», – відповів Трамп. Він не став докладно пояснювати свою позицію у відповідь на це запитання, але наголосив, що має хороші стосунки з українським президентом.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський заявив, що обмеження роботи супутникового зв'язку Starlink негативно позначилися на логістиці українських військових та захисті цивільного населення. За словами глави держави, технологію використовують, зокрема, для доставки продуктів і води бійцям, які тривалий час перебувають на передовій під постійним спостереженням російських безпілотників.