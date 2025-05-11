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Британія надсилає Україні муляжі техніки для обману окупантів – The Times

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Британія надсилає Україні муляжі техніки для обману окупантів – The Times
Полковник морської піхоти Оллі Тодд про муляжі: На відстані близько 25 метрів їх дуже складно відрізнити від бойової техніки
фото з відкритих джерел

Традиційні надувні макети, які використовувалися ще під час Другої світової, вже неефективні, тому британці розробили сучасніші методи

Велика Британія застосовує нестандартну тактику, щоб допомогти Україні протистояти російській агресії – до кількох справжніх танків додає десятки фальшивих. Таким чином російські війська витрачають ресурси на знищення несправжніх цілей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

За словами британських військових, у межах цієї стратегії Росії навмисно створюють враження, що Україна має значно більше озброєння, ніж насправді. Це змушує ворога витрачати боєприпаси та сили на дешеві муляжі, замість ураження реальної бойової техніки.

«Ми не передаємо Україні великої кількості зброї, тож будь-яке рішення, яке дозволяє збільшити її візуальну присутність на фронті, для нас вигідне», – пояснила командир ескадрильї Королівських ВПС Лоурі Сімнер.

З огляду на розвиток російської розвідки – супутникові знімки, дрони та інші засоби спостереження – традиційні надувні макети, які використовувалися ще під час Другої світової, вже неефективні. Тому британці розробили сучасніші методи введення ворога в оману.

Відповідальність за реалізацію цієї ініціативи покладено на оперативну групу Kindred, яка діє в структурі Міністерства оборони Великої Британії. Вона співпрацює з експертами промисловості, щоб створювати правдоподібні приманки.

Фахівці роблять цифрові знімки справжньої техніки, яку Лондон передає Україні, друкують їх на спеціальних матеріалах і надсилають до Києва. Там українські військові швидко збирають макети, які потім розгортаються на передовій для дезорієнтації російських систем виявлення.

Полковник морської піхоти Оллі Тодд, відповідальний за закупівлі для оперативної групи Kindred, розповів, що команда з 20 осіб також працює над створенням муляжів танків Challenger 2 та САУ AS-90, яких наразі обмаль.

«Вони виглядають майже як справжні. На відстані близько 25 метрів їх дуже складно відрізнити від бойової техніки», – зазначив Тодд. За його словами, якщо Україні передається п’ять справжніх машин, разом із ними зазвичай надходить до 30 фальшивих, які є важливим елементом у бойових умовах.

Нагадаємо, Сполучені Штати дали «зелене світло» на передачу Україні понад 200 ракет із Німеччини. Як повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times, йдеться про 125 далекобійних артилерійських ракет і 100 ракет до системи протиповітряної оборони Patriot. 

Теги: військова техніка Велика Британія

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