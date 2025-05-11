Британія працює над відновленням авіасполучення з Україною – Стармер

Стармер: Це потребує часу, але стане надзвичайно важливим кроком у відбудові української економіки

Кір Стармер підкреслив важливість цього кроку для України

Британські фахівці працюють над підготовкою до відновлення авіасполучення одразу після досягнення домовленості про припинення вогню. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, передає «Главком» з посиланням на сайт уряду Великої Британії.

Очільник британського уряду підкреслив важливість цього кроку для України.

«Це потребує часу, але стане надзвичайно важливим кроком у відбудові української економіки, зміцненні довіри інвесторів і допоможе возз'єднати сім'ї, яких війна змусила розлучитися», – зазначив Стармер під час виступу на пресконференції в Києві після завершення саміту «Коаліції рішучих».

Раніше ми писали, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосить про запровадження великого санкційного пакета проти тіньового флоту Росії на тлі посилення тиску Лондона на Москву через агресію проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на уряд країни.

Очікується, що під обмеження потраплять до 100 суден, які з 2024 року перевезли вантаж загальною вартістю понад $24 млрд.

Зазначається, що санкції покликані не лише позбавити Кремль коштів на ведення війни в Україні, але й захистити критичну національну інфраструктуру від збитків, завданих жахливим технічним станом кораблів та їхнім безвідповідальним мореплавством у Європі. Йдеться про випадки пошкодження підводних кабельних мереж.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом трьох років після вторгнення в Україну, незважаючи на санкції, російські виробники продовжують отримувати значні доходи від експорту у ЄС. Особливо це стосується металів і корисних копалин, у тому числі чавуну та сталевих напівфабрикатів, які Росія продовжує постачати до Євросоюзу.