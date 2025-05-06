Британія таємно готується до нападу Росії – The Telegraph

Чиновники побоюються, що у разі прямого зіткнення з Росією Британія виявиться непідготовленою та погано захищеною

Згідно з планом, Британія буде розділена на 12 зон, кожною з яких керуватимуть окремі посадовці

Велика Британія таємно готується до військового нападу з боку Російської Федерації. Чиновникам було доручено оновити плани дій у надзвичайних ситуаціях 20-річної давнини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Зазначається, що міністри побоюються, що Велика Британія не лише поступатиметься Росії та її союзникам в озброєнні на полі бою, а й виявиться непідготовленою та погано захищеною всередині країни.

Так, в оновленому секретному «плані внутрішньої оборони» буде викладено стратегію на перші дні після удару по материковій частині Великої Британії з боку ворожої іноземної держави. Документ міститиме вказівки щодо того, як управляти урядом у воєнний час і коли їм слід шукати притулок у бункері на Даунінг-стріт або за межами Лондона.

Як пише The Telegraph, уряд уже змоделював сценарій, у якому ворожа держава одночасно запускає ракети та здійснює кібератаки на національну інфраструктуру. Представники Міністерства оборони Британії також запропонували розробити власну версію ізраїльського «Залізного купола» для захисту країни від ракетних атак.

Чиновники стурбовані газовими терміналами і п'ятьма атомними електростанціями країни, атака на які може призвести до викиду радіоактивних матеріалів по всій країні та викликати «значні та тривалі довгострокові наслідки для безпеки, здоров'я, довкілля та економіки».

Новий план дій у надзвичайних ситуаціях уперше стосуватиметься кібервійни, яку керівники розвідки наразі називають однією з найнебезпечніших загроз, з якими стикається Велика Британія.

Згідно з планом, як пишуть журналісти, Британія буде розділена на 12 зон, кожна з яких керуватиметься міністрами кабінету, старшими військовими офіцерами, головними констеблями і суддями з особливими повноваженнями. У деяких сценаріях продукти харчування і будівельні матеріали будуть складуватися і розподілятися за картками.

BBC отримає вказівку транслювати публічні оголошення про те, як сховатися від ракет, а найважливіші витвори мистецтва країни буде вивезено з Лондона до Шотландії з метою безпеки.

Представник уряду розповів журналістам, що Британія має «надійні плани», які розроблялися і тестувалися протягом багатьох років, на випадок низки потенційних надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, британські миротворці, направлені в Україну, можуть зіткнутися з судовим переслідуванням на основі законів про права людини.

Як повідомлялося, британські військові у разі розміщення в Україні миротворців із країн ЄС займатимуться, найімовірніше, навчанням ЗСУ, а не участю у бойових операціях.