Британія змінює правила для мігрантів: що варто врахувати українцям

Кір Стармер оголосив про плани скоротити кількість мігрантів, які прибувають до Британії

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що уряд має намір скоротити кількість мігрантів, що прибувають до країни, до 2029 року і посилити правила отримання посвідки на проживання. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення на сайті уряду

За його словами, до зазначеного терміну потік мігрантів «помітно знизиться». Серед заходів, анонсованих урядом:

збільшення терміну проживання, необхідного для отримання ПМП у Великій Британії, з 5 до 10 років;

посилення вимог до знання англійської мови;

термін перебування в країні іноземних випускників після закінчення навчання скоротиться з 2-3 до 18 місяців;

запровадження штрафів для роботодавців та вишів, які порушують міграційні правила.

«Дехто вважає, що контроль над імміграцією – це обмеження природної свободи, а не основний і розумний обов'язок уряду приймати рішення, які працюють на економіку країни. І протягом багатьох років це, схоже, збивало нас з пантелику. Але дозвольте мені зробити ясність: тепер цьому кінець. Ми створимо контрольовану, виборчу та справедливу систему міграції», – сказав Кір Стармер.

Опитування показують, більшість британців вважають рівень імміграції занадто високим. Наприклад, у 2023 році 69% респондентів були незадоволені діями уряду у цій сфері.

Кір Стармер наголошує, що високий рівень міграції надає навантаження на систему охорони здоров'я, ринок нерухомості та інші сфери. Хоча мігранти роблять значний внесок в економіку Британії, уряд планує знизити залежність від іноземної робочої сили та інвестувати у навчання місцевих працівників.

Зміни щодо посвідки на проживання

Як пише BBC, чиновники переживають, що кількість мігрантів суттєво зросла. Вони звинувачують у всьому попередній уряд консерваторів і пропонують радикальний план: для більшості приїжджих збільшиться термін проживання у Великій Британії, необхідний для отримання посвідки на постійне проивання (ПМП), з 5, як зараз, до 10 років.

Рівень чистої міграції у Великій Британії значно зріс після виходу країни з Євросоюзу у 2020 році. З січня по червень 2023 року він досяг 903 тис., а в середині 2024 року впав до 728 тис. Однак, за словами Кіра Стармера, показник негативно позначається на економічній ситуації у країні. На цьому фоні зросли рейтинги партії Reform UK, яка виступає за посилення міграційного законодавства.

Одна з найзначніших змін, запропонованих Кіром Стармером, – це збільшення терміну очікування постійного посвідки на проживання.

В даний момент більшість міграційних маршрутів дозволяють податися на дозвіл на проживання (ILR, Indefinite Leave to Remain) через п'ять років постійного проживання та роботи в країні. Стармер пропонує збільшити цей термін до 10 років для більшості категорій громадян, які приїхали до Британії.

Винятком будуть випадки, коли мігранти можуть продемонструвати значний внесок у економіку країни. Поки що немає чіткого визначення, що це означає на практиці, але, ймовірно, йдеться про високий прибуток, регулярні податкові відрахування або роботу в стратегічно важливих галузях.

Найчастіший шлях отримання посвідки на проживання – через робочу візу. Спочатку кандидату потрібно отримати пропозицію роботи від компанії, яка має спеціальну ліцензію – право наймати співробітників з-за кордону.

Ця віза прив'язує мігранта до конкретного роботодавця. Щоб змінити роботу, потрібно спочатку знайти нову компанію, яка буде готова витратити гроші та сили на оформлення нової візи. Тобто, статус мігранта повністю залежить від роботодавця. Якщо, наприклад, такий співробітник потрапляє під скорочення, його право перебування у країні закінчується.

Тільки через п'ять років людина на робочій візі має право податись на ILR – це ключовий етап на шляху до громадянства, яке можна отримати через рік володіння посвідкою на проживання. У Білій книзі (документи, підготовлені урядом, в яких викладаються пропозиції щодо майбутнього законодавства, – «Главком») зазначається, що зміни будуть застосовуватися prospectively – тобто не заднім числом, а у майбутньому. На даний момент цей термін не дає чіткого розуміння, що буде з тими, хто вже перебуває в країні на шляху до ILR.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосить про запровадження великого санкційного пакета проти тіньового флоту Росії на тлі посилення тиску Лондона на Москву через агресію проти України.