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Британія надасть нову допомогу Україні: що увійде до пакету

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Британія надасть нову допомогу Україні: що увійде до пакету
Британія з перших днів повномасштабної війни надає допомогу Україні
фото з відкритих джерел

Міністр оборони Британії зробить заяву про допомогу Києву на зустрічі у форматі «Рамштайн»

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс у середу, 11 жовтня, оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на суму понад 100 млн фунтів стерлінгів, який включає засоби для розмінування, обслуговування техніки та зміцнення оборони для захисту ключових об'єктів української інфраструктури. Про це повідомляє BBC.

«Під час мого нещодавнього візиту до Києва я запевнив президента Зеленського у тому, що Велика Британія незмінно підтримує Україну та її найнагальніші потреби, – йдеться у заяві Шаппса. – Сьогодні я з гордістю оголошую, що Велика Британія разом із нашими союзниками виконує цю обіцянку, уклавши нові контракти на постачання Україні найважливіших систем ППО для захисту цивільного населення від варварських путінських бомбардувань; також обіцяно виділити понад 100 млн фунтів стерлінгів на нове обладнання».

Допомогу Україні буде надано за рахунок коштів Міжнародного фонду для України (IFU), який Британія запустила спільно з Данією у 2022 році.

Очікується, що Шаппс зробить заяву на засіданні контактної групи по Україні у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Нагадаємо, раніше Шаппс заявив, що Велика Британія працюватиме з союзниками по НАТО та іншими світовими лідерами над забезпеченням продовження допомоги Україні.

Нещодавно Британія анонсувала виділення нової допомоги напередодні зими. Йдеться про понад пів мільярда доларів фінансової підтримки.

Міністр оборони Великої Британії переконаний, що російський диктатор Володимир Путін не може виграти війну, але також не може знайти спосіб вийти з неї

Теги: Велика Британія Україна війна

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