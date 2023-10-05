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Порошенко показав, що купив у Великій Британії (фото)

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко показав, що купив у Великій Британії (фото)
Вартість цієї партії техніки – 450 тисяч фунтів
фото: Європейська солідарність

«Ці 40 машин після оформлення починають рухатися в бік України», – Порошенко 

Петро Порошенко під час поїздки до Великої Британії побував на військових складах і законтрактував нову велику партію техніки для ЗСУ. 

«Хочу подякувати новому міністру оборони Великої Британії, міністру оборонних закупівель і нашим волонтерам тут, у Британії. Ми шукаємо і знаходимо броньовані засоби для евакуації для наших батальйонів. Ми знайшли певну кількість машин Land Rover. Ми доведемо їх до розуму, наші волонтери зроблять технічну перевірку і якщо все буде добре, то ці 8 знайдених броньованих Land Roverʼів 2005-2008 років будуть закуплені, оформлені і відправлені в Україну», – показав Петро Порошенко автівки.

«Ще є те, що дуже просили наші артилерійські підрозділи, десантні підрозділи – ми знайшли пару бензовозів на базі наших традиційних ДАФів. Вони вже приведені в порядок. Веземо їх в Україну», – говорить ексрезидент. 

«Так само куплені додатково 40 ДАФів. Ми зараз починаємо проводити ремонт паливної системи, ремонт пневматики, попереднє обслуговування двигуна», – говорить Порошенко. 

Вартість цієї партії техніки – 450 тисяч фунтів, вона придбана коштом Фонду Порошенка та волонтерів «Справи громад». 

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«Ці 40 машин після оформлення починають рухатися в бік України. Це щоденна, але дуже важлива робота. Загальна кількість, яка уже зараз законтрактована і сплачена, перевищує 200 автомобілів», – пояснює Петро Порошенко. 

«Land Roverʼи ми перевіримо, щоб вони були у якісному стані. І після позитивного досвіду експлуатації цих машин займемося рештою. Тому що питання броньованої техніки для евакуації наших бійців з фронту стає зараз надзвичайно актуальним», – наголошує Петро Порошенко. 

З початку повномасштабного вторгнення росії Фонд Порошенка разом з волонтерами ГО «Справа Громад» спрямував на допомогу ЗСУ більше 3,2 млрд грн. 

Теги: Петро Порошенко вантажівки волонтер

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