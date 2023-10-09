Близький до Путіна олігарх втік із Британії
Нещодавно Велика Британія закрила справу проти Михайла Фрідмана
Один із основних акціонерів «Альфа-Груп», російський олігарх, наближений до диктатора Путіна Михайло Фрідман, втік із Великої Британії. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на джерела.
За словами близького до олігарха джерела, зараз Фрідман перебуває у Москві і планує перебратися до Ізраїлю.
Також зазначається, нещодавно у Британії закрили справу проти олігарха, сам Фрідман заявив, що «Британія має компенсувати йому збитки».
Нагадаємо, 16 вересня стало відомо, що британське національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA) припинило розслідування щодо ймовірного ухилення від санкцій російського олігарха Михайла Фрідмана.
Варто зауважити, що Фрідмана було заарештовано за підозрою у відмиванні грошей. Але пізніше він був звільнений під заставу. Під час масштабних обшуків, проведених у лондонському будинку бізнесмена, було задіяно понад 50 офіцерів. Вони вилучили низку цифрових пристроїв і значну кількість готівки.
Як повідомляв «Главком», у серпні 2023 року детективи Бюро економічної безпеки України склали повідомлення про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману у відмиванні грошей. Він підозрюється в відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом, а саме 1,2 млн дол. та 1, 93 млн євро (в еквіваленті близько 100 млн грн), вчиненої організованою групою осіб та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 млн грн службовими особами банку.
Також у серпні Мінфін США вніс до списку санкцій російських бізнесменів і співвласників «Альфа-груп» Михайла Фрідмана та Петра Авена.
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