Близький до Путіна олігарх втік із Британії

Нещодавно Велика Британія закрила справу проти Михайла Фрідмана

Один із основних акціонерів «Альфа-Груп», російський олігарх, наближений до диктатора Путіна Михайло Фрідман, втік із Великої Британії. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на джерела.

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За словами близького до олігарха джерела, зараз Фрідман перебуває у Москві і планує перебратися до Ізраїлю.

Також зазначається, нещодавно у Британії закрили справу проти олігарха, сам Фрідман заявив, що «Британія має компенсувати йому збитки».

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Нагадаємо, 16 вересня стало відомо, що британське національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA) припинило розслідування щодо ймовірного ухилення від санкцій російського олігарха Михайла Фрідмана.

Варто зауважити, що Фрідмана було заарештовано за підозрою у відмиванні грошей. Але пізніше він був звільнений під заставу. Під час масштабних обшуків, проведених у лондонському будинку бізнесмена, було задіяно понад 50 офіцерів. Вони вилучили низку цифрових пристроїв і значну кількість готівки.

Як повідомляв «Главком», у серпні 2023 року детективи Бюро економічної безпеки України склали повідомлення про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману у відмиванні грошей. Він підозрюється в відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом, а саме 1,2 млн дол. та 1, 93 млн євро (в еквіваленті близько 100 млн грн), вчиненої організованою групою осіб та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 млн грн службовими особами банку.

Також у серпні Мінфін США вніс до списку санкцій російських бізнесменів і співвласників «Альфа-груп» Михайла Фрідмана та Петра Авена.