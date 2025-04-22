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ChatGPT проаналізував фото долоні британки і дав неочікувану пораду

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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ChatGPT проаналізував фото долоні британки і дав неочікувану пораду

Британка Трініті Девенпорт стверджує, що ChatGPT цілком міг врятувати їй життя

У Великій Британії жінка записалася на прийом до лікаря після того, як чат-бот ChatGPT повідомив, що її родимка на руці може бути симптомом раку. Як інформує «Главком» про це пише Mirror.

Трініті Девенпорт з Уельсу звернулася до ChatGPT з незвичайним проханням – погадати по руці, сподіваючись дізнатися щось про своє особисте життя. Однак замість передбачень про кохання штучний інтелект видав значно важливіше попередження.

Відправивши фото своєї долоні в чат, дівчина отримала несподівану відповідь: ІІ виявив підозрілу родимку під вказівним пальцем і рекомендував показати її дерматологу. Алгоритм припустив можливу акральну лентигінозну меланому – рідкісну, але небезпечну форму раку шкіри.

«Я просто хотіла трохи розважитись, а отримала потенційно життєво важливу інформацію», – поділилася Трініті.

Родимка з'явилася в неї ще 2020 року після народження сина, але раніше вона не надавала їй значення. Після цього британка записалася до лікаря і тепер чекає на прийом. Жінка спокійно ставиться до ситуації, враховуючи свій попередній медичний досвід, але зізнається, що якщо виявиться, що бот справді врятував їй життя, вона буде йому нескінченно вдячна.

Нагадаємо, Об'єднані Арабські Емірати мають намір використати штучний інтелект для створення нових законів та оновлення чинного законодавства. Це найбільш амбітний проєкт такого типу у світі.

До слова, світ штучного інтелекту готується до значного оновлення: OpenAI оголосила про наміри випустити п'ять нових ШІ-моделей, які покликані розширити можливості технологій та інтегрувати їх у різні сфери життя.  OpenAI готується презентувати одразу п’ять нових моделей ШІ.

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Теги: здоров'я Велика Британія штучний інтелект

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