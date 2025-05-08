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Сполучені Штати уклали торгівельну угоду із Великою Британією

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Сполучені Штати уклали торгівельну угоду із Великою Британією
Трамп: Низка інших угод перебуває на просунутому етапі переговорів і буде укладена пізніше
фото: Reuters

Трамп назвав угоду «повною та всеохопною», яка зміцнить відносини між Вашингтоном та Лондоном на багато років у майбутньому

Сполучені Штати Америки уклали торгову угоду із Великою Британією. Це перша домовленість із десятків країн, щодо яких запровадили мита. Як передає «Главком», про укладання угоди повідомив президент США Дональда Трамп у власній соцмережі Truth Social

«Зважаючи на нашу багаторічну історію та спільну відданість, для нас велика честь, що саме Велика Британія стала нашою першою угодою, про яку ми оголосили», – написав Трамп.

Трамп назвав угоду «повною та всеохопною», яка зміцнить відносини між Вашингтоном та Лондоном на багато років у майбутньому. Він також додав, що низка інших угод перебуває на просунутому етапі переговорів і буде укладена пізніше.

Хоча перша угода підписана із Британією, раніше міністр фінансів США Скотт Бессент анонсував її з Індією.

«Я припускаю, що Індія стане однією з перших торгових угод, які ми підпишемо», – каже він.

За словами міністра, від багатьох провідних партнерів США надійшли «дуже хороші» пропозиції щодо запобігання введенню американських мит. Чиновник розповів про «дуже змістовні» переговори з Японією та іншими азійськими партнерами.

Як відомо, президент США Дональд Трамп 2 квітня підписав указ про введення «взаємного» мита на імпорт з інших країн. Наразі мито для китайських експортерів у США досягло 145%, а ставка для американських постачальників у КНР – 125%.

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв знизити мита на товари з Китаю. Політик підкреслив, що у нього «дуже добрі стосунки» з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Згодом Китай непублічно скасував додаткові мита у розмірі 125% на деякі напівпровідники, вироблені у США.

До слова, Китай висловив готовність до початку торговельних переговорів зі США, але висуває до адміністрації Дональда Трампа низку вимог.

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Теги: США Дональд Трамп торгівля Велика Британія

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