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Британія спростила візові правила для українських дітей: що відомо

Ірина Бура
glavcom.ua
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Британія спростила візові правила для українських дітей: що відомо
Діти, чиїми спонсорами виступають їхні батьки, матимуть дозвіл на проживання у Великій Британії протягом 18 місяців
фото з відкритих джерел

Українські діти у Великій Британії мають можливість отримати низку пільг

Велика Британія відновила програму, яка полегшує візові правила для українських дітей для в'їзду в країну. Про це повідомило британське Міністерство житлового будівництва, громад і місцевого самоврядування.

Батьки або законні опікуни, які вже отримали дозвіл на проживання у Великій Британії за однією з українських програм, мають право подати заявку на спонсорство своїх дітей у рамках програми «Будинки для України».

«Діти, чиїми спонсорами виступають їхні батьки (або законні опікуни), матимуть дозвіл на проживання у Великій Британії протягом 18 місяців», – йдеться в повідомленні.

Діти зможуть отримувати освіту, медичні послуги, пільги та мати можливість працювати відповідно до законодавства Великої Британії.

«Для отримання візи як дитина-заявник, так і батьки-спонсори мають відповідати всім вимогам програми «Будинки для України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо,  Словаччина планує скоротити терміни підтримки українських біженців. Зміни стосуватимуться часу перебування в центрах надання притулку та тривалості виплат допомоги на проживання.

До слова, у 2025 році українські біженці в Польщі зможуть найпростіше знайти роботу у декількох галузях. Це може стати першим кроком до подальшої інтеграції у країні. Саме так вважають аналітики Gremi Personal. Зазначається, що у Польщі залишається великий попит на некваліфіковану робочу силу на складах. Аналітики прогнозують, що у наступному році вакансії для українців будуть доступні на складах різного типу, включно з одягом, аптечними товарами, поліграфією, а також складах з пластиковими, гумовими та металевими деталями.

Також у Нідерландах зростає напруга у центрах проживання для українців, які приїхали до країни через повномасштабне вторгнення Росії. 

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Теги: війна Велика Британія Україна батьки послуги біженці пільги правила дитина

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