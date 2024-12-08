Одна з країн Європи скорочує терміни підтримки українських біженців

Українці, які перебувають у Словаччині, повинні врахувати зміни та завчасно планувати свої подальші дії

Зміни набудуть чинності із березня 2025 року

Із 1 березня 2025 року Словаччина планує скоротити терміни підтримки українських біженців, повідомляє Slovak Spectator. Зміни стосуватимуться часу перебування в центрах надання притулку та тривалості виплат допомоги на проживання.

Головні зміни:

Перебування в центрах надання притулку скорочується з 120 до 60 днів.

Виплати на проживання надаватимуться лише протягом перших 60 днів замість нинішніх 120 днів, встановлених із липня 2024 року.

Ці зміни вплинуть на українських громадян, які шукають тимчасовий захист у Словаччині. Влада країни аргументує такий крок необхідністю оптимізації ресурсів.

Українці, які перебувають у Словаччині, повинні врахувати ці зміни та завчасно планувати свої подальші дії, зокрема щодо працевлаштування чи пошуку житла.

За даними Євростату, тимчасовий захист в країнах ЄС отримали майже 4,2 мільйона громадян, які покинули Україну внаслідок російської агресивної війни проти України.

Нагадаємо, у 2025 році українські біженці в Польщі зможуть найпростіше знайти роботу у декількох галузях. Це може стати першим кроком до подальшої інтеграції у країні. Саме так вважають аналітики Gremi Personal. Зазначається, що у Польщі залишається великий попит на некваліфіковану робочу силу на складах. Аналітики прогнозують, що у наступному році вакансії для українців будуть доступні на складах різного типу, включно з одягом, аптечними товарами, поліграфією, а також складах з пластиковими, гумовими та металевими деталями.

Також у Нідерландах зростає напруга у центрах проживання для українців, які приїхали до країни через повномасштабне вторгнення Росії.