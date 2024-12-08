Одна з країн Європи скорочує терміни підтримки українських біженців
Зміни набудуть чинності із березня 2025 року
Із 1 березня 2025 року Словаччина планує скоротити терміни підтримки українських біженців, повідомляє Slovak Spectator. Зміни стосуватимуться часу перебування в центрах надання притулку та тривалості виплат допомоги на проживання.
Головні зміни:
- Перебування в центрах надання притулку скорочується з 120 до 60 днів.
- Виплати на проживання надаватимуться лише протягом перших 60 днів замість нинішніх 120 днів, встановлених із липня 2024 року.
Ці зміни вплинуть на українських громадян, які шукають тимчасовий захист у Словаччині. Влада країни аргументує такий крок необхідністю оптимізації ресурсів.
Українці, які перебувають у Словаччині, повинні врахувати ці зміни та завчасно планувати свої подальші дії, зокрема щодо працевлаштування чи пошуку житла.
За даними Євростату, тимчасовий захист в країнах ЄС отримали майже 4,2 мільйона громадян, які покинули Україну внаслідок російської агресивної війни проти України.
Нагадаємо, у 2025 році українські біженці в Польщі зможуть найпростіше знайти роботу у декількох галузях. Це може стати першим кроком до подальшої інтеграції у країні. Саме так вважають аналітики Gremi Personal. Зазначається, що у Польщі залишається великий попит на некваліфіковану робочу силу на складах. Аналітики прогнозують, що у наступному році вакансії для українців будуть доступні на складах різного типу, включно з одягом, аптечними товарами, поліграфією, а також складах з пластиковими, гумовими та металевими деталями.
Також у Нідерландах зростає напруга у центрах проживання для українців, які приїхали до країни через повномасштабне вторгнення Росії.
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