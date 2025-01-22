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Зеленський назвав найголовнішу ціль Путіна

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський назвав найголовнішу ціль Путіна
Президент укотре нагадав міжнародній спільноті, що саме Росія є агресором, а Україна – жертвою
фото: Офіс президента України

 Зеленський: «Ми всі повинні розуміти: Путін не хоче закінчувати війну і ніколи не хотів»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найважливіша мета російського диктатора Володимира Путіна – зруйнувати незалежність України. Про це глава держави сказав під час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, інформує кореспондент Укрінформу.

«Ми всі повинні розуміти: Путін не хоче закінчувати війну і ніколи не хотів. Він не досяг тих цілей, які поставив. Для нього це, як кажуть, essential goal independence of Ukraine (важлива ціль – незалежність України. – «Главком»). Зруйнувати її – це найголовніша його мрія. Через це нам так складно», – наголосив Зеленський.

На його думку, «навряд чи у Путіна зараз є бачення виходу з цієї війни».

«У нього його поки що не існує», – сказав Президент, додавши, що порадив би не розпочинати будь-які переговори без України, «бо це програш».

«Путін винен у цій історії, тому це не може бути deal with devil (угода з дияволом – «Главком»)», – наголосив Зеленський.

Він укотре нагадав міжнародній спільноті, що саме Росія є агресором, а Україна – жертвою.

«Путін розпочав війну і не приховує вже цього, на відміну від кримської окупації і (окупації) частини Донбасу десять років тому. Ці іграшки він відкинув. Він говорить прямо: він прийшов з війною проти нас. Як би він її не називав. Це факт», –сказав глава держави. 

Тому, на його думку, майбутні переговори про гарантії безпеки будуть складними. 

Нагадаємо, 7 грудня Президент України Володимир Зеленський під час перебування у Парижі провів зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном та обраним президентом США Дональдом Трампом. Зеленський на цій зустрічі пояснив потребу України в гарантіях безпеки в будь-якому переговорному процесі щодо припинення війни з Росією. 

Раніше повідомлялося, що президент США  має важелі, щоб змусити диктатора Володимира Путіна швидко припинити війну в Україні, якщо він відмовиться від повільного, непослідовного економічного тиску з боку адміністрації Джо Байдена. У перший день перебування Трампа на посаді він висловив свої погляди на вторгнення РФ в Україну. Журналісти Time зазначають, що Росія перебуває «у справжній біді», оскільки її економіка розвалюється, а Путін руйнує Росію. І що ще важливіше, повернення Трампа може зіштовхнути російську економіку з обриву і завдати смертельного удару по режиму у Кремлі, що хитається.

Також Трамп заявив, що він розгляне можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії, оскільки війна в Україні наближається до третьої річниці. Він наголосив, що якщо російський диктатор Путін відмовиться сідати за стіл переговорів, то він, ймовірно, посилить санкції проти РФ.

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Теги: росія війна путін незалежність Володимир Зеленський Україна президент переговори

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