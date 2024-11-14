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На яку роботу українцям легше влаштуватись у Польщі: аналітика

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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На яку роботу українцям легше влаштуватись у Польщі: аналітика
Найпростіше українцям знайти роботу на складах
фото із відкритих джерел

У Польщі залишається великий попит на некваліфіковану робочу силу на складах

У 2025 році українські біженці в Польщі зможуть найпростіше знайти роботу у декількох галузях. Це може стати першим кроком до подальшої інтеграції у країні. Саме так вважають аналітики Gremi Personal, пише портал inPoland.

Зазначається, що у Польщі залишається великий попит на некваліфіковану робочу силу на складах.

Аналітики прогнозують, що у наступному році вакансії для українців будуть доступні на складах різного типу, включно з одягом, аптечними товарами, поліграфією, а також складах з пластиковими, гумовими та металевими деталями.

Таке працевлаштування є простішим, адже для нього не потрібні ані спеціальні навички, ані знання польської мови.

Іншою особливістю польського ринку праці аналітики відзначають активну модернізацію складів і заводів, завдяки чому зменшується фізичне навантаження на працівників.

Зазначається, що саме застосування нових технологій сприятиме полегшенню умов праці та підвищенню її ефективності.

Однак на ринку є інші пропозиції. Українські біженці також можуть розглянути вакансії операторів навантажувача – популярну позицію на складах та виробництвах.

Зазначається, що середня заробітна плата операторів навантажувача варіюється від 4500 (45 тис. грн) до 6000 (60 тис. грн) злотих на місяць.

Також аналітики очікують, що у наступному році у Польщі буде значний попит на працівників у харчовій промисловості.

«З дослідження видно, що робітників з України чекатимуть на виробництві та пакуванні харчових продуктів, зокрема, напівфабрикатів, снеків, оливок та цукерок», – йдеться у статті. 

Окрім цього, для українських спеціалістів із високим рівнем кваліфікації 2025 рік відкриває перспективи в галузях фінансів та продажів.

Повідомляється, що польські компанії шукають кваліфікованих менеджерів з продажу, фінансистів та бухгалтерів, які володіють польською мовою. Аналітики зауважили, що фахівці в цих сферах можуть розраховувати на зарплату від 14 500 (145 тис. грн)до 16 500 (165 тис. грн) злотих на місяць.

Нагадаємо, глава МЗС Польщі запропонував радикальні зміни у виплатах. Радослав Сікорський переконаний, що було б добре спрямовувати гроші, які українські біженці отримують у Німеччині, безпосередньо Україні. Сікорський зазначив, що озвучив таку пропозицію канцлеру ФРН Олафу Шольцу.

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Теги: Польща українці робота праця біженці зарплатня

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