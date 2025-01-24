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«Шахеди» вбили цивільних на Київщині, а РФ атакували 120 дронів: головне за ніч

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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«Шахеди» вбили цивільних на Київщині, а РФ атакували 120 дронів: головне за ніч
Наслідки атаки дронів на Київщину
фото з соцмереж

Внаслідок атаки російських безпілотників на Київщині сталася пожежа в 10-поверховому житловому будинку

«Шахеди» спричинили пожежу в 10-поверховому житловому будинку на Київщині, Росію масово атакували дрони, а Трамп готовий зустрітись з Путіним. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 24 січня, щоб ви були в курсі подій:

Наслідки нічної атаки на Україну

Ворог знову атакував дронами-камікадзе територію України. 

Внаслідок атаки російських безпілотників на Київщині сталася пожежа в 10-поверховому житловому будинку в декількох квартирах. Є руйнування фасаду на 6-9 поверхах.

В іншому населеному пункті виникла пожежа приватного двоповерхового будинку на площі 120 м².

Загалом відомо про двох загиблих. Першого виявлено на пожежі приватного будинку внаслідок падіння уламків збитої цілі. Наразі загоряння ліквідовано.

Другий загиблий – 36-річний чоловік в іншому населеному пункті, де пошкоджено житловий 10-поверховий будинок.

Поблизу із пошкодженою багатоповерхівкою у школі працює пункт незламності для мешканців. 

Атака дронів на РФ

Тим часом у міноборони Росії заявили, що сили протиповітряної оборони нібито за ніч збили 121 український безпілотник

У зв’язку з цим шість російських аеропортів тимчасово призупинили прийом та відправку рейсів. Нібито «для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден». Обмеження ввели в аеропортах Казані, Нижньокамська, Пензи, Самари, Саратова та Уфи.

Зокрема, у ніч проти 24 січня у передмісті Москви прогриміла серія вибухів. Дрони летіли курсом на Москву.

Крім того, серія вибухів прогриміла у Рязанській області. Дрони атакували місто. За попередніми даними, БпЛА летіли курсом на нафтопереробні обʼєкти.

Внаслідок влучань палає Рязанський нафтопереробний завод та Рязанська ТЕЦ.

Також росЗМІ повідомляють про ураження заводу «Кремній» через атаку дронів у Брянську. Ймовірно в Енгельсі безпілотники знову атакували місцеву нафтобазу. Вибухи лунали також у Саратові.

Ситуація на фронті

Триває 1066-й день повномасштабної війни.

Російські загарбники завдали два ракетні та 55 авіаційних ударів із застосуванням п’яти ракет та 86 КАБ, використав для ударів 863 дрони-камікадзе та здійснив понад чотири тисячі чотириса обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Згідно з мапою DeepState, ворог просунувся у Великій Новосілці, біля Дачного, Удачного та Новоєлизаветівки на Донеччині. Також окупанти мають успіхи поблизу Макіївки, Табаївки та Западного.

Крім того, російські загарбники окупували на Донеччині село Нововасилівка. Понад місяця бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади у важких умовах, а останні два тижні в повному оточенні, стримували майже цілу дивізію ворога. 

Трамп готовий зустрітися з Путіним заради припинення війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий якнайшвидше зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним задля завершення війни в Україні.

За його словами, затягування цього конфлікту коштує життів мільйонів людей і потребує негайного втручання.

Він також повідомив, що президент України Володимир Зеленський готовий укласти угоду для припинення війни.

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Теги: пожежа фронт безпілотник президент Україна Володимир Зеленський завод Дональд Трамп ЗСУ окупанти росія дрон

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