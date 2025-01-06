ISW назвав ключову ціль окупантів на Донеччині

Ворог може формувати виступ, який має намір використовувати для оточення Покровська з північного сходу

Російські війська відновили наступальні операції на схід від Покровська

Російські війська активізували наступальні дії на схід від Покровська, намагаючись оточити місто з північного сходу. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У неділю, 5 січня, російський воєнкор заявив, що війська РФ починаючи з 29 грудня активізували наступальні операції на схід від Покровська. Аналітики зі свого боку почали відстежувати повідомлення про відновлення російської активності в цьому районі ще 27 грудня.

ISW пише, що нещодавні російські наступи в районі Воздвиженки та Єлизаветівки, а також заяви про те, що російські сили просуваються далі на північ у напрямку до Водяного-Пругого та Баранівки, вказує на таке. Війська РФ можуть формувати виступ, який вони мають намір використовувати для оточення Покровська з північного сходу.

«Повідомляється, що підрозділи російської 41-ї САА перегруповувалися і відновлювалися в цьому районі протягом кількох місяців, і (військовий експерт Костянтин - ред.) Машовець оцінив наприкінці грудня 2024 року, що російське військове командування готувалося активувати підрозділи 41-ї САА на схід та північний схід від Покровська», – ідеться в повідомленні.

Раніше ISW оцінював, що військам РФ доведеться здійснити значні та швидкі просування в напрямку Новоекономічного (північний схід від Покровська) або в напрямку Мирнограда (схід від Покровська) і до нього, якщо росіяни мають намір у найближчі майбутньому оточити Покровськ як із північного сходу, так і з південного заходу.

За даними аналітиків, російське військове командування може оцінити, що просування через поля і невеликі поселення вздовж лінії Воздвиженка-Єлизаветівка-Мирне-Разине буде більш легким шляхом просування, ніж спроба прорватися через більш міські та добре захищені поселення населених пунктів Новоекономічне і Мирноград, які ближче до Покровська.

Нагадаємо, українські війська відновили наступальні дії щонайменше на трьох ділянках в межах українського виступу в Курській області та здійснили там тактичне просування 5 січня.

До слова, росіяни висловили стурбованість щодо здатності військових армії РФ реагувати на тривалі загальновійськові зусилля України з інтеграції можливостей радіоелектронної боротьби (РЕБ). Зокрема, щодо здатності українських сил завдавати ударів великої дальності поряд із проведенням наземних операцій.