У притулках для українців у Нідерландах напружена ситуація

Українці тривалий період перебувають у притулках для біженців у Нідерландах

Українці продовжують перебувати у центрах для біженців

У Нідерландах зростає напруга у центрах проживання для українців, які приїхали до країни через повномасштабне вторгнення Росії. Про це пише AD.

Зазначається, що опитування, проведене серед 25 найбільших муніципалітетів, де живуть українські біженці, показало: перенаселеність та відсутність приватності призводять до суперечок, тривоги та ментальних проблем серед мешканців.

Повідомляється, що центри для біженців зазвичай розташовані у колишніх офісах, готелях чи соцбудинках для літніх людей. Тісні умови проживання, тривалий спільний побут викликають напруження між сусідами.

Результати опитування також показали те, що ситуацію ускладнює відсутність довгострокових рішень щодо житла та скорочення фінансування з боку уряду Нідерландів, адже з 2025 року витрати на одного біженця будуть знижені з 100 до 45 євро на день.

Також українські біженці у Нідерландах усе частіше скаржаться на симптоми стресу та інші психологічні порушення, зокрема суїцидальні думки.

Представник муніципалітету Гааги підтвердив, що подібна напруга спостерігається у кожному центрі для українських біженців.

Однак у Нідерландах тимчасовий захист для українців все ж таки було продовжено до 4 березня 2026 року.

Водночас муніципалітети закликають уряд країни розробити ефективні рішення та забезпечити українським біженцям стабільне фінансування для розв'язання цієї проблеми.

Нагадаємо, Нідерланди з 9 грудня запроваджують посилений прикордонний контроль для боротьби з нелегальною міграцією. Цей захід діятиме протягом шести місяців.