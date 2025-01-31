Британія передасть Україні до 2 млрд фунтів на закупівлю ППО

Кабмін схвалив законопроєкт про ратифікацію рамкової угоди між Україною та Великою Британією

Велика Британія надасть Україні до 2 млрд фунтів стерлінгів на закупівлю систем протиповітряної оборони й ракет до ППО. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, уряд схвалив законопроєкт про ратифікацію рамкової угоди між Україною та Великою Британією щодо підтримки розвитку оборонних спроможностей. У межах угоди передбачені кошти на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння.

«Такі бази будуть розміщуватись і в Україні. Завдяки цьому зможемо суттєво посилити нашу обороноздатність», – каже він.

Як повідомлялося, Велика Британія збирається передати Україні 15 нових мобільних систем протиповітряної оборони Gravehawk. Озброєння розробляється за кошти Британії та Данії.

Зазначимо, Велика Британія виділить Україні $6,6 млрд допомоги, з яких $3 млрд – від російських активів. Країни підписали угоду про військову підтримку до 2031 року та співпрацю у виробництві озброєнь. Також Велика Британія передає Україні 150 артилерійських стволів виробництва Sheffield Forgemasters та нову мобільну систему протиповітряної оборони.

Інноваційна система ППО, розміром з морський контейнер, «здатна модифікувати ракети класу «повітря – повітря» для наземної протиповітряної оборони». Система Gravehawk може використовувати українські ракети, які вже є на озброєнні Збройних сил України.

Нагадаємо, цього тижня США переправили приблизно 90 ракет-перехоплювачів системи Patriot зі складу в Ізраїлі до Польщі для подальшої доставки в Україну. У квітні минулого року Ізраїль зняв з озброєння системи Patriot. Вона втратила свою актуальність для країни, оскільки там розробили власні системи ППО.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна працює над розробкою власного комплексу протиповітряної оборони, а також сучасної ракетної системи як стримувального фактора від «Орєшніка».