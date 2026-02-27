Головна Світ Політика
search button user button menu button

Британія вивела персонал посольства з Ірану

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Британія вивела персонал посольства з Ірану
Лондон вивів дипломатів з Ірану через безпекову ситуацію
фото: Reuters

Рішення ухвалили на тлі загострення напруження між США та Тегераном

Уряд Великої Британії вирішив тимчасово вивести співробітників свого посольства з Ірану через погіршення безпекової ситуації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Sky News.

У Міністерстві закордонних справ Великої Британії заявили, що рішення має запобіжний характер. «У зв'язку з нинішньою безпековою ситуацією ми вжили запобіжного заходу для тимчасового виведення британського персоналу з Ірану», – зазначили у відомстві.

Водночас у МЗС підкреслили, що дипломатична установа не припиняє роботи. «Посольство країни продовжує працювати дистанційно», – додали у міністерстві.

Нагадаємо, що командувач центрального командування США Бред Купер поінформував президента США Дональда Трампа про військові варіанти дій проти Ірану. Зазначається, що кілька республіканців та деякі представники адміністрації Трампа виступають за те, щоб удари по Ірану ініціював Ізраїль, а не США, оскільки в очах виборців президент має зупиняти війни, а не починати їх.

До слова, черговий раунд перемовин між США та Іраном щодо ядерної програми, який проходив у Женеві за посередництва Омана, завершився без досягнення домовленостей. Сторони не змогли узгодити ключові умови майбутньої угоди, однак погодилися продовжити перемовини після внутрішніх консультацій.

Читайте також:

Теги: Іран Велика Британія США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

«Абсолютно безглуздо». Глава МЗС Франції про ймовірну провокацію РФ з дроном
«Абсолютно безглуздо». Глава МЗС Франції про ймовірну провокацію РФ з дроном
Ріші Сунак став радником Зеленського з економічного відновлення
Ріші Сунак став радником Зеленського з економічного відновлення
Британія вивела персонал посольства з Ірану
Британія вивела персонал посольства з Ірану
Канцлер Німеччини ініціював переговори зі США
Канцлер Німеччини ініціював переговори зі США
«Це російський почерк». Прем’єр Швеції прокоментував підліт дрона до атомного авіаносця
«Це російський почерк». Прем’єр Швеції прокоментував підліт дрона до атомного авіаносця
FT: Орбан зіткнувся з найсерйознішим викликом за 16 років
FT: Орбан зіткнувся з найсерйознішим викликом за 16 років

Новини

Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
Сьогодні, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
Сьогодні, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні, 14:27
Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua