Британія вивела персонал посольства з Ірану

Рішення ухвалили на тлі загострення напруження між США та Тегераном

Уряд Великої Британії вирішив тимчасово вивести співробітників свого посольства з Ірану через погіршення безпекової ситуації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Sky News.

У Міністерстві закордонних справ Великої Британії заявили, що рішення має запобіжний характер. «У зв'язку з нинішньою безпековою ситуацією ми вжили запобіжного заходу для тимчасового виведення британського персоналу з Ірану», – зазначили у відомстві.

Водночас у МЗС підкреслили, що дипломатична установа не припиняє роботи. «Посольство країни продовжує працювати дистанційно», – додали у міністерстві.

Нагадаємо, що командувач центрального командування США Бред Купер поінформував президента США Дональда Трампа про військові варіанти дій проти Ірану. Зазначається, що кілька республіканців та деякі представники адміністрації Трампа виступають за те, щоб удари по Ірану ініціював Ізраїль, а не США, оскільки в очах виборців президент має зупиняти війни, а не починати їх.

До слова, черговий раунд перемовин між США та Іраном щодо ядерної програми, який проходив у Женеві за посередництва Омана, завершився без досягнення домовленостей. Сторони не змогли узгодити ключові умови майбутньої угоди, однак погодилися продовжити перемовини після внутрішніх консультацій.