Трамп отримав варіанти військових дій проти Ірану після провалу перемовин – ABC News

Під час перемовин про ядерну програму Ірану сторони не змогли узгодити ключові умови майбутньої угоди

Командувач Центрального командування США Бред Купер поінформував президента США Дональда Трампа про військові варіанти дій проти Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ABC News.

Зазначається, що кілька республіканців та деякі представники адміністрації Трампа виступають за те, щоб удари по Ірану ініціював Ізраїль, а не США, оскільки в очах виборців президент має зупиняти війни, а не починати їх.

У разі ізраїльського обстрілу Іран напевно завдасть удару у відповідь. Тоді Трамп зможе обґрунтувати втручання США необхідністю захищати Ізраїль. Крім того, розглядається також можливість спільної операції США та Ізраїлю.

За даними джерел ЗМІ, серед варіантів, які розглядає Трамп, – обмежений удар по пускових установках балістичних ракет і ядерних об’єктах як попередження з метою змусити Тегеран погодитися на вимоги Вашингтона. Також обговорюється масштабна операція із завданням ударів по великій кількості цілей протягом тривалого часу.

Аналітики застерігають, що військова операція може тривати тижнями та бути надзвичайно ризикованою без гарантій зміни влади в Ірані на більш лояльну до США.

Нагадаємо, черговий раунд перемовин між США та Іраном щодо ядерної програми, який проходив у Женеві за посередництва Омана, завершився без досягнення домовленостей. Сторони не змогли узгодити ключові умови майбутньої угоди, однак погодилися продовжити перемовини після внутрішніх консультацій.

Американська сторона наполягала на зменшенні основних потужностей Ірану зі збагачення урану та передачі його запасів за кордон. У Тегерані ці вимоги відкинули, заявивши про неприйнятність повного згортання ядерної програми, ліквідації об’єктів і запровадження постійних обмежень.

У переговорах брали участь представники обох країн за посередництва міжнародних партнерів. Попри відсутність угоди, сторони залишили можливість для подальшого діалогу.

До слова, глава МЗС Ірану Аббаса Арагчі заявив, що ядерні переговори в Женеві привели до взаєморозуміння з деяких питань, але залишили прогалини з інших. Наступним кроком у переговорах стануть консультації у Вашингтоні та Тегерані. Потім наступного тижня у Відні відбудуться дискусії між експертами з ядерної енергетики.