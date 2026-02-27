Головна Світ Політика
Ріші Сунак став радником Зеленського з економічного відновлення

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Екс-прем'єр Британії Ріші Сунак допомагатиме Україні залучати інвестиції
фото: PA

Екс-прем’єр Британії долучився до міжнародної ради з реконструкції України

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак виконуватиме неоплачувану роль радника у складі Міжнародної консультативної ради з економічного відновлення України при президентові Володимиру Зеленському. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Independent.

Очікується, що рада сформує групу експертів, які консультуватимуть як президента Зеленського, так і його економічну радницю, колишню віце-прем’єр-міністерку Канади Христю Фріланд.

Сунак заявив, що для нього було «честю» підтримувати Україну на посаді прем’єр-міністра, і відзначив «таку хоробрість, таку силу, таку винахідливість» українців у протистоянні війні. «Заходу потрібна сильна Україна, а сильній Україні потрібна сильна економіка», – зазначив він.

«Тож я радий приєднатися до міжнародної групи, яка консультує президента Зеленського з питань економічної реконструкції. Я впевнений, що Україна – з її людським капіталом, природними ресурсами та культурою інновацій – може стати однією з найдинамічніших економік Європи. Ми можемо допомогти побудувати сильну та безпечну Україну, яка стане наріжним каменем безпечнішої та процвітаючої Європи», – додав Сунак.

Повідомляється, що він взяв участь у першому засіданні ради 26 лютого разом з іншими міжнародними діячами, зокрема президентом Світового банку Аджаєм Бангою та президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

Сунак допомагатиме Києву у відбудові економіки, залученні інвестицій в оборонний сектор та посиленні енергетичної стійкості напередодні наступної зими.

Нагадаємо, що у французькій провінції Бретань завершився фінальний етап навчань Exercise Orion, де понад 600 десантників імітували захоплення стратегічних об'єктів та утримання плацдармів. Британська 16-та та французька 11-та повітряно-десантні бригади готувались до ролі «гарантів миру» на українській землі.

