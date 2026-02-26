Головна Світ Політика
США винесли ультимативний список вимог Ірану

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Команда Трампа прийшла на переговори з максимально жорсткою позицією
Вашингтон наполягає на ліквідації ключових об’єктів і передачі збагаченого урану під контроль США

США підготували перелік вимог до Ірану щодо обмеження його ядерної програми, який має стати основою переговорів між сторонами у Женеві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Wall Street Journal.

За даними джерел видання, вирішальний раунд переговорів між Вашингтоном і Тегераном стартує сьогодні у Женеві. Американську делегацію представляють Стів Віткофф і Джаред Кушнер, які, як зазначається, перебувають під тиском представників жорсткої лінії у США, що виступають проти надто м’якої угоди з Іраном.

Згідно з інформацією співрозмовників видання, американська сторона вимагатиме від Ірану ліквідувати ядерні об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані, передати весь збагачений уран під контроль Вашингтона, а також перезапустити реактор у Тегерані виключно для переробки низькозбагаченого урану з медичною метою.

Окрім цього, США наполягають на укладенні безстрокової угоди щодо обмеження іранської ядерної діяльності. У відповідь Вашингтон готовий запропонувати лише мінімальне пом’якшення санкцій із можливістю подальших переговорів щодо ширших послаблень.

За даними джерел, іранська сторона розглядає альтернативний варіант – багаторічне призупинення збагачення урану або його переробку через арабо-іранський консорціум. Очікується, що саме ці пропозиції стануть предметом найбільш складних дискусій під час переговорів.

Нагадаємо, що радники президента США Дональда Трампа обговорюють сценарій, за якого Ізраїль може першим завдати удару по Ірану до потенційної військової операції Сполучених Штатів. 

Теги: США Іран ядерна зброя

