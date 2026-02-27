Головна Світ Політика
Люксембург заявив про зростання кількості чоловіків призовного віку з України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Посадовці Люксембургу посперечалися через українців призовного віку на тлі допомоги Україні.
В уряді заявили про суперечність між військовою допомогою Києву та зростанням кількості українців призовного віку

У Люксембурзі зростання кількості українських чоловіків призовного віку назвали проблемою на тлі надання військової допомоги Україні. В опозиції заяви урядовців розкритикували, наголосивши на неприпустимості морального тиску на біженців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Luxembourg Times.

Міністр оборони Люксембургу Юріко Бакес заявила, що ситуація виглядає суперечливою, коли країна передає зброю для захисту України, а водночас приймає дедалі більше молодих чоловіків-біженців. «Я думаю, що це фактично певна проблема, якщо, з одного боку, ми надаємо військову підтримку, щоб українці могли захищатися, а водночас до нас приїжджають молоді чоловіки», – зазначила Бакес.

Міністр внутрішніх справ Леон Глоден підтримав її позицію. Він назвав «дивним» те, що люди, які мають воювати, приїжджають до країн ЄС як шукачі притулку, та закликав знайти спільне рішення на рівні Євросоюзу.

Водночас депутатка Сем Тансон різко розкритикувала ці заяви. Вона наголосила, що надання притулку є конституційним обов’язком держави. «Повернення до війни - це питання життя і смерті. Жоден міністр Люксембургу не може виносити моральну оцінку з цього приводу на відстані», – підкреслила Тансон.

Представники волонтерської організації LUkraine заявили, що проблема полягає не в людях, а в швидкості постачання зброї, оскільки через її дефіцит на фронті гине багато добровольців.

Люксембург залишається партнером України та вже виділив понад 400 млн євро допомоги. Разом з Естонією країна очолює ІТ-коаліцію в межах формату «Рамштайн». Статус тимчасового захисту для українців у Люксембурзі продовжено до березня 2027 року.

Нагадаємо, що Європейський Союз не розглядає питання повернення українських чоловіків призовного віку, які перебувають під тимчасовим захистом. У 2026 році жодних змін із цього приводу не передбачається.

Теги: Люксембург ухилянти війна гуманітарна допомога Україна

