«Абсолютно безглуздо». Глава МЗС Франції про ймовірну провокацію РФ з дроном

Жан-Ноель Барро заявив, що інцидент не становив загрози для флагмана флоту

Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що у разі підтвердження російського походження дрона, який наблизився до авіаносця «Шарль де Голль» у Мальме, це буде «абсолютно безглузда й сміховинна» провокація. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

«Щодо його походження, навіть якщо на цьому етапі я не маю елементів, щоб це вам підтвердити, але, якщо слова міністра оборони Швеції є точними і йдеться про російську провокацію, то вона абсолютно безглузда й сміховинна», – наголосив він.

За словами міністра, безпілотник наблизився до корабля, однак «в жодному разі не поставив під загрозу безпеку його та авіаносної ударної групи». Барро також відзначив ефективність дій шведської влади, яка швидко нейтралізувала дрон.

Нагадаємо, що шведські збройні сили нейтралізували безпілотник поблизу порту Мальме, куди французький авіаносець прибув для участі в навчаннях НАТО.

Раніше міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що заглушений дрон «ймовірно, походив з Росії», оскільки під час інциденту поблизу перебувало російське військове судно.

До слова, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон прокоментував інцидент із безпілотником, який намагався наблизитися до французького авіаносця «Шарль де Голль» біля Мальме та був заглушений. За його словами, подія є серйозною, однак не стала несподіванкою. Крістерссон піднявся на борт авіаносця «Шарль де Голль», який залишається у порту Мальме, де й прокоментував ситуацію. Прем’єр назвав інцидент «серйозним, але не несподіваним».