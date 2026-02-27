Уряд Данії ініціював зміну законодавства для новоприбулих українців

Нові правила можуть зачепити жителів 14 регіонів та чоловіків призовного віку

Уряд Данії у квітні розгляне законопроєкт, який передбачає зміну правил надання спеціального захисту громадянам України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт данського уряду.

Згідно з пропозицією, Данія планує припинити надання тимчасового захисту на загальних підставах для новоприбулих із 14 регіонів України, які уряд вважає менш постраждалими від бойових дій. До цього переліку входять Черкаська, Чернівецька, Івано-Франківська, Хмельницька, Кіровоградська, Київська (без Києва), Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Вінницька, Волинська, Закарпатська та Житомирська області.

Крім того, зміни передбачають обмеження для українських чоловіків призовного віку. Відповідно до законопроєкту, чоловікам віком від 23 до 60 років відмовлятимуть у доступі до проживання за спеціальним законом, якщо вони не зможуть підтвердити звільнення від військової служби.

Чоловіки віком до 23 років зможуть отримати дозвіл на проживання лише до досягнення цього віку. Після 23 років продовження дозволу буде можливе лише за наявності документального підтвердження звільнення від мобілізації.

Водночас запропоновані зміни, у разі їх ухвалення, не стосуватимуться українців, які вже отримали дозвіл на проживання відповідно до спеціального закону.

Раніше, у Люксембурзі зростання кількості українських чоловіків призовного віку назвали проблемою на тлі надання військової допомоги Україні. В опозиції заяви урядовців розкритикували, наголосивши на неприпустимості морального тиску на біженців.

Нагадаємо, що Європейський Союз не розглядає питання повернення українських чоловіків призовного віку, які перебувають під тимчасовим захистом. У 2026 році жодних змін із цього приводу не передбачається.