Держдеп анонсував візит Рубіо до Ізраїлю: відома дата

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Держдеп анонсував візит Рубіо до Ізраїлю: відома дата
Дерсекретар США Марко Рубіо зосередить візит до Ізраїлю на питанні Ірану
фото: Reuters

Держсекретар США обговорить з ізраїльською владою Іран, Ліван і «план з 20 пунктів» для Гази

Державний секретар США Марко Рубіо 2-3 березня 2026 року здійснить візит до Ізраїлю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державний департамент США.

Під час візиту держсекретар проведе переговори з ізраїльськими високопосадовцями. Сторони обговорять «низку регіональних пріоритетів, включно з Іраном, Ліваном, і триваючі зусилля для реалізації «плану з 20 пунктів» президента Трампа для сектору Гази». Очікується, що ключовими темами стануть безпекова ситуація на Близькому Сході та подальші кроки США у регіоні.

Нагадаємо, що командувач центрального командування США Бред Купер поінформував президента США Дональда Трампа про військові варіанти дій проти Ірану. Зазначається, що кілька республіканців та деякі представники адміністрації Трампа виступають за те, щоб удари по Ірану ініціював Ізраїль, а не США, оскільки в очах виборців президент має зупиняти війни, а не починати їх.

До слова, черговий раунд перемовин між США та Іраном щодо ядерної програми, який проходив у Женеві за посередництва Омана, завершився без досягнення домовленостей. Сторони не змогли узгодити ключові умови майбутньої угоди, однак погодилися продовжити перемовини після внутрішніх консультацій.

Як відомо, США підготували перелік вимог до Ірану щодо обмеження його ядерної програми, який має стати основою переговорів між сторонами. Американська сторона вимагає від Ірану ліквідувати ядерні об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані, передати весь збагачений уран під контроль Вашингтона, а також перезапустити реактор у Тегерані виключно для переробки низькозбагаченого урану з медичною метою.

