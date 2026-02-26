Головна Світ Політика
Іран відхилив пропозицію США: переговори завершилися без результату – WSJ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Останні переговори між США та Іраном пройшли 26 лютого в Женеві
колаж: glavcom.ua

Попри відсутність угоди, сторони залишили можливість для подальшого діалогу

Черговий раунд перемовин між США та Іраном щодо ядерної програми, який проходив у Женеві за посередництва Омана, завершився без досягнення домовленостей. Сторони не змогли узгодити ключові умови майбутньої угоди, однак погодилися продовжити перемовини після внутрішніх консультацій. Про це пише WSJ, передає «Главком».

Американська сторона наполягала на зменшенні основних потужностей Ірану зі збагачення урану та передачі його запасів за кордон. У Тегерані ці вимоги відкинули, заявивши про неприйнятність повного згортання ядерної програми, ліквідації об’єктів і запровадження постійних обмежень.

У переговорах брали участь представники обох країн за посередництва міжнародних партнерів. Попри відсутність угоди, сторони залишили можливість для подальшого діалогу.

Як повідомлялось, США підготували перелік вимог до Ірану щодо обмеження його ядерної програми, який має стати основою переговорів між сторонами у Женеві.

До слова, спецпредставник президента США Стів Віткофф під час приватної зустрічі заявив, що будь-яка угода з Іраном має безстроково обмежувати ядерну програму Тегерана.

