Смерть Навального. Як відреагували Британія та Чехія

Британія закликає негайно передати тіло Олексія Навального його родині й провести повне, а також прозоре розслідування

Сьогодні, 21 лютого, уряд Великої Британії у середу, 21 лютого, запровадив санкції проти шістьох осіб, які працювали у колонії, де помер опозиційний політик Олексій Навальний. Про це повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ Британії.

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Санкції були введені проти шести осіб, які очолювали колонію. Підсанкційним особам заморозять активи й заборонять в'їзд до Британії.

Водночас Британія закликає негайно передати тіло Олексія Навального його родині й провести повне, а також прозоре розслідування.

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«Очевидно, що російська влада бачила в Навальному загрозу і неодноразово намагалася змусити його замовкнути. Оперативники ФСБ отруїли його «Новачком» у 2020 році, вони ув'язнили його за мирну політичну діяльність і відправили в арктичну колонію. Ніхто не повинен сумніватися в репресивному характері російської системи», – заявив міністра закордонних справ Британії Девід Кемерон.

До списку санкцій потрапили:

полковник Вадим Костянтинович Калінін – начальник арктичної виправної колонії ІК-3 «Полярний вовк»;

підполковник Коржов Сергій Миколайович – заступник начальника;

підполковник внутрішньої служби Василь Олександрович Видрін – заступник начальника;

підполковник міліції Пилипчик Володимир Іванович – заступник начальника;

підполковник Голяков Олександр Володимирович – заступник начальника;

полковник Олександр Валерійович Образцов – заступник начальника;

Також міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський вирішив у середу викликати посла Росії в Празі Олександра Змієвського у зв'язку зі смертю у сибірській колонії російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомив речник МЗС Чехії Даніел Дрейк, передає Radio Prague International.

«Я можу підтвердити, що міністр Ліпавський вирішив викликати російського посла через смерть Олексія Навального. Чехія закликала пояснити обставини смерті та пояснити причини невидачі його тіла сім'ї покійного», – повідомив Дрейк.

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Нагадаємо, 16 лютого стало відомо, що у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний.