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Росія торік придбала західних чипів на понад $1 млрд – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія торік придбала західних чипів на понад $1 млрд – Bloomberg
Виробники напівпровідників та інтегральних схем заявляють, що повністю дотримуються санкційних вимог
фото з відкритих джерел

Більша частина імпортованих напівпровідників та інтегральних схем було вироблено американськими та європейськими компаніями

Минулого року Росія імпортувала передові американські та європейські чіпи на суму понад $1 млрд. Це сталося попри запроваджені країнами Заходу санкції. Про це повідомляє Bloomberg.

Засекречені дані російської митної служби, отримані агентством Bloomberg, показують, що більша частина імпортованих напівпровідників та інтегральних схем за перші дев'ять місяців 2023 року було вироблено американськими та європейськими компаніями.

До них ввійшли:

  • Intel Corp;
  • Advanced Micro Devices;
  • Analog Devices Inc;
  • Infineon Technologies AG;
  • STMicroelectronics NV;
  • NXP Semiconductors NV.

«Немає жодних припущень, що компанії порушили санкційне законодавство, і дані не вказують на те, хто експортував технології в Росію, звідки їх відправили і коли було вироблено товари», – йдеться в матеріалі.

Компанії заявили, що повністю дотримуються санкційних вимог, припинили діяльність у Росії, коли вибухнула війна, і впровадили процеси та політику для контролю за дотриманням санкцій. Вони заявили, що працюють над протидією незаконному витоку товарів, зокрема спільно з відповідними органами.

Як РФ отримує іноземні чипи

Bloomberg вказує, що ця торгівля підкреслює труднощі, з якими стикаються США і Європейський союз під час припинення поставок високих технологій для військової машини Росії внаслідок неодноразових раундів санкцій.

Це дозволило Росії продовжувати виробництво бойових танків та іншої зброї, включно з ракетами. Переважна більшість технологій потрапляє в Росію шляхом реекспорту з третіх країн, включно з Китаєм, Туреччиною та Об'єднаними Арабськими Еміратами.

США та ЄС працюють над тим, щоб заблокувати ці маршрути, приділяючи особливу увагу списку високопріоритетних товарів подвійного призначення та передових товарів, які виявлено в російській зброї в Україні або які мають вирішальне значення для її виробництва.

Що відомо про постачання чипів РФ

ЄС наразі працює над новим пакетом санкцій, і кілька держав-членів підштовхують блок зробити більше для придушення компаній у третіх країнах, а також торговельних операцій, які відбуваються в блоці в рамках цих пропозицій.

Дистриб'ютори контролюють значну частину продажів галузі мікросхем, і у них, своєю чергою, буде кілька постачальників. Виробники не завжди зобов'язані відстежувати, куди потрапляє їхня продукція після продажу цим компаніям, хоча деякі конкретні чіпи військового призначення повинні документально відстежуватися.

Загалом митні дані засвідчили, що за перші дев'ять місяців минулого року Росія імпортувала чіпів на суму $1,7 млрд, зокрема на суму $1,2 млрд, вироблену загалом 20 компаніями.

«На частку дрібних виробників, зокрема з Європи і США, ймовірно, припадають чіпи на суму $500 млн», – пише Bloomberg.

До топ-20 також увійшли невелика кількість китайських виробників і тайванська компанія Realtek Semiconductor Corp., причому Росія імпортувала продукцію останньої на суму близько $17 млн.

Немає жодних ознак того, що тайванська компанія експортувала чипи безпосередньо в Росію або знала, що її товари опинилися там.

Митна вартість торгівлі високопріоритетними товарами, можливо, трохи знизилася в другій половині минулого року, що дає змогу припустити, що зусилля США, ЄС і союзників із «Великої сімки» із забезпечення дотримання санкцій щодо Росії, можливо, починають приносити результати, хоча й залишаються вищими за довоєнний рівень.

Що кажуть виробники

Intel заявила, що дотримується всіх застосовних експортних правил і санкцій, а її контракти вимагають, щоб клієнти та дистриб'ютори дотримувалися тих самих правил. Компанія проявляє нульову терпимість до обходу своїх вимог.

Представник AMD заявив, що компанія реалізує програми, що запобігають і виправляють післяпродажне переміщення продуктів AMD у незаконні канали та всередині них. Вона діятиме негайно у відповідь на будь-яку інформацію про продажі в зонах з обмеженим доступом, і змусить дистриб'юторів і клієнтів зробити те саме.

Компанія Texas Instruments заявила, що будь-які поставки її продукції в Росію є незаконними і несанкціонованими. Спеціальна група контролює продаж і відвантаження продукції, і компанія вживає заходів, якщо дізнається, що дистриб'ютори і клієнти не дотримуються законів про експортний контроль.

Нагадаємо, електроніка дає змогу отримати технологічну перевагу на полі бою. І Росія дуже просунулася в цьому. Китай став майже монополістом на російському ринку електроніки і далі постачає електронні комплектуючі.

Як повідомлялося, китайські компанії скуповують у США обладнання для виробництва чипів, попри ряд нових обмежень на експорт.

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Теги: війна санкції росія Китай імпорт

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