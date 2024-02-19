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Погрози США сповільнили торгівлю між Туреччиною та Росією – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Погрози США сповільнили торгівлю між Туреччиною та Росією – Reuters
Проблеми з платежами, з якими зараз стикається Туреччина, вже порушили постачання російської нафти до Індії, ОАЕ та Китаю
фото з відкритих джерел

Платежі від Туреччини російським експортерам нафти затримуються на два-три тижні

Загроза США накласти санкції на фінансові установи, що ведуть бізнес з Росією, призвела до сповільнення торгівлі між Туреччиною та РФ. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

«Указ США, виданий у грудні, прямо не стосувався енергетики, але він ускладнив деякі турецькі платежі за російську нафту, а також російські платежі за ширший спектр турецького експорту», – пише агентство.

Як зазначає Reuters, подібні проблеми з платежами, з якими зараз стикається Туреччина, вже порушили постачання російської нафти до Індії та ускладнили поставки до Об'єднаних Арабських Еміратів та Китаю.

Проблеми з оплатою пов'язані з тим, що турецькі банки переглядають бізнес та посилюють контроль за російськими клієнтами, повідомили джерела Reuters. 

Джерело з російської нафтової компанії повідомило, що платежі від Туреччини російським експортерам нафти затримуються на два-три тижні.

«Стало важко здійснювати деякі енергетичні платежі в Росію, особливо після (загрози) нових санкцій наприкінці грудня. Деякі платежі були зірвані», – сказало Reuters турецьке джерело, знайоме з проблемою платежів.

Як повідомлялося, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та російський диктатор Володимир Путін планують обговорити новий механізм експорту українського зерна через Чорне море під час їхньої зустрічі в Туреччині.

До слова, Сполучені Штати не коментують зовнішні зв’язки Туреччини і Росії, однак вітатимуть контакти між лідерами цих країн, якщо це допоможе припинити зловмисну діяльність РФ.

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Теги: Туреччина США санкції росія нафта торгівля

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