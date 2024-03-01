Британська розвідка проаналізувала, чи вистачає Росії зброї та техніки

Значна частка збільшення виробництва припадає на ремонт й модернізацію наявних запасів, а не на нове виробництво

Російська оборонна промисловість значно збільшила обсяги виробництва у 2023 році, втім, вона не в змозі повністю задовольнити потреби російських окупантів на фронті. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

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Як пояснює британська розвідка, збільшення обсягів виробництва було досягнуто шляхом:

збільшення робочої сили приблизно до 3,5 млн осіб;

збільшення кількості робочих змін;

розширення існуючих виробничих ліній;

повернення до експлуатації виробничих потужностей, що простоювали.

Значна частка збільшення виробництва припадає на ремонт й модернізацію наявних запасів, а не на нове виробництво. Як приклад, більшість бойових танків, що були вироблені у 2023 році – складались з відремонтованих машин.

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Також у 2023 році різко зросло російське виробництво артилерійських боєприпасів. Ймовірно, воно продовжить зростати й у 2024 році, але пік припаде на наступні 12 місяців через обмеженість виробничих потужностей.

«Хоча оборонна промисловість не в змозі повністю задовольнити потреби російських операцій проти України, вона майже напевно здатна забезпечити матеріальну перевагу над Україною протягом 2024 року», – йдеться у повідомленні.

Раніше британська розвідка повідомляла, що у Росії критично послаблюється виробництво військової техніки, воно не відповідає вимогам війського-оборонного комплексу.

До відома, Інституту вивчення війни повідомив, що Росія сьогодні має обмежену оборонну промислову базу з виробництва зброї та недостатню кількість серійних ліній для виробництва танків. Однак це не заважає агресору все ще підтримувати боєздатність армії. За даними Ради безпеки, оборонна промисловість Росії досягла піку виробництва у вересні 2023 року, що на 38,9% перевищувало середній місячний обсяг виробництва у 2022 році, і неухильно знижувалася впродовж наступних місяців.