Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Британська розвідка проаналізувала, чи вистачає Росії зброї та техніки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка проаналізувала, чи вистачає Росії зброї та техніки
У 2023 році різко зросло російське виробництво артилерійських боєприпасів
фото ілюстративне

Значна частка збільшення виробництва припадає на ремонт й модернізацію наявних запасів, а не на нове виробництво

Російська оборонна промисловість значно збільшила обсяги виробництва у 2023 році, втім, вона не в змозі повністю задовольнити потреби російських окупантів на фронті. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Як пояснює британська розвідка, збільшення обсягів виробництва було досягнуто шляхом:

  • збільшення робочої сили приблизно до 3,5 млн осіб;
  • збільшення кількості робочих змін;
  • розширення існуючих виробничих ліній;
  • повернення до експлуатації виробничих потужностей, що простоювали.

Значна частка збільшення виробництва припадає на ремонт й модернізацію наявних запасів, а не на нове виробництво. Як приклад, більшість бойових танків, що були вироблені у 2023 році – складались з відремонтованих машин.

Також у 2023 році різко зросло російське виробництво артилерійських боєприпасів. Ймовірно, воно продовжить зростати й у 2024 році, але пік припаде на наступні 12 місяців через обмеженість виробничих потужностей.

«Хоча оборонна промисловість не в змозі повністю задовольнити потреби російських операцій проти України, вона майже напевно здатна забезпечити матеріальну перевагу над Україною протягом 2024 року», – йдеться у повідомленні.

Раніше британська розвідка повідомляла, що у Росії критично послаблюється виробництво військової техніки, воно не відповідає вимогам війського-оборонного комплексу.

До відома, Інституту вивчення війни повідомив, що Росія сьогодні має обмежену оборонну промислову базу з виробництва зброї та недостатню кількість серійних ліній для виробництва танків. Однак це не заважає агресору все ще підтримувати боєздатність армії. За даними Ради безпеки, оборонна промисловість Росії досягла піку виробництва у вересні 2023 року, що на 38,9% перевищувало середній місячний обсяг виробництва у 2022 році, і неухильно знижувалася впродовж наступних місяців.

Читайте також: Чи здатна російська «оборонка» забезпечити технікою нові резерви армії РФ: оцінка ISW
Теги: британська розвідка росія зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін намагається привернути до себе увагу, лякаючи світ ядерною зброєю
ISW проаналізував ядерні погрози Путіна
Сьогодні, 07:30
«Для України членство в НАТО – єдина надійна гарантія безпеки», – мер Києва
Кличко прибув до Німеччини для участі в Мюнхенський конференції (фото)
16 лютого, 13:39
Президент країни-агресорки вкотре повторив, що «Росія війни не розпочинає, а намагається їх припинити»
Путін шкодує, що не почав вторгнення до України раніше
15 лютого, 11:15
Путін звинуватив тодішнього прем'єр-міністра Британії у продовженні війни в Україні
Путін знайшов винних у продовженні війни в Україні
15 лютого, 03:10
Програма переозброєння Польщі почала активно працювати наприкінці 2018 року
Польща збільшує чисельність армії для спротиву Росії – The Times
12 лютого, 17:55
Боррель: Путін розраховував на швидке падіння України та брак трансатлантичної підтримки
Боррель пояснив, що чекатиме Європу у разі припинення допомоги Україні
9 лютого, 11:50
Митрополит Лонгін з президентом-втікачем Віктором Януковичем
Хто побив митрополита-Героя України? Московська церква втрапила в конфуз (фото)
6 лютого, 11:51
Зараз у Молдові перебувають 113 тис. громадян України
Інтеграція українських біженців: у Молдові з'являться спеціальні підрозділи
6 лютого, 08:56
Кількість суден, які перейшли під прапор африканської країни, зросла вп'ятеро
Bloomberg пояснив, як РФ ховається від санкцій при транспортуванні нафти
5 лютого, 18:57

Соціум

Похорон Навального. Росіяни голосно кричать: «Путін вбивця»
Похорон Навального. Росіяни голосно кричать: «Путін вбивця»
Винищувачі НАТО за добу тричі перехоплювали російські літаки над Балтикою (відео)
Винищувачі НАТО за добу тричі перехоплювали російські літаки над Балтикою (відео)
Американців спіткала нова проблема після пандемії коронавірусу
Американців спіткала нова проблема після пандемії коронавірусу
Британська розвідка проаналізувала, чи вистачає Росії зброї та техніки
Британська розвідка проаналізувала, чи вистачає Росії зброї та техніки
Прощання з Навальним. У Москві величезні черги (відео)
Прощання з Навальним. У Москві величезні черги (відео)
Одна з країн ЄС виділила додаткову допомогу біженцям з України
Одна з країн ЄС виділила додаткову допомогу біженцям з України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Росіяни, які окопувалися в Рудому лісі у Чорнобильській зоні, не вижили – міський голова Вараша
18K
Нестача робочої сили в Нідерландах: експерт пояснив, чому біженці не зарадять
14K
Прощання з Навальним. У Москві величезні черги (відео)
9849
Палата представників США готується до схвалення допомоги Україні в обхід спікера Джонсона
4305
«Помер і помер. Це вже буденність». Що буряти думають про ліквідованих окупантів
4007
Всесвітній день молитви. Які свята відзначаємо 1 березня

Новини

Генеральний директор Федерації роботодавців транспорту оцінив ідею бронювання за гроші
Сьогодні, 12:17
Синоптики дали прогноз на перший день весни
Сьогодні, 05:50
Всесвітній день молитви. Які свята відзначаємо 1 березня
Сьогодні, 00:00
ДТЕК імпортував вже понад 300 тис. тонн вугілля для надійнішого проходження опалювального сезону
Вчора, 21:05
Голова Комітету економістів України оцінив ідею платного бронювання від мобілізації
Вчора, 12:54
Окупанти продовжують цілеспрямовано атакувати енергетичні об’єкти – розвідка
Вчора, 12:43

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги
У Київ Мілітарі Хаб працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги
29 лютого, 09:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua