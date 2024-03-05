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У Криму уражено російський корабель (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Криму уражено російський корабель (відео)
«Сергей Котов» – один із найновіших кораблів у російському військово-морському флоті
фото з відкритих джерел

Спецоперація пройшла за участі Головного управління розвідки Міноборони

У тимчасово окупованому Криму українські дрони вразили російський корабель «Сергій Котов». Спецоперація пройшла за участі Головного управління розвідки Міноборони.

Зокрема джерело в спецслужбах підтвердило ураження російського патрульного корабля проєкту 22160 «Сергій Котов». Спецоперація пройшла за участі Головного управління розвідки Міноборони.

Відомо що атакували ворожий корабель морські дрони, додає співрозмовник.

Також за даними телеграм-каналу Astra, російські «воєнкори» пишуть, що «вночі патрульний корабель «Сергій Котов» був атакований» у районі Феодосії. «Корабль утопили», - пише один з російських телеграм-каналів.

Також публікують і відео нібито моменту ураження.

«Сергей Котов» – один із найновіших кораблів у російському військово-морському флоті. Його передали флоту в липні 2022 року, на чотири роки пізніше від запланованого терміну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дев'ять поїздів зупинили рух біля Кримського мосту через перекриття руху. Відомо, що зупинили чотири потяги з Криму та п'ять поїздів, що прямують на півострів.

Також у ніч на 5 березня у тимчасово окупованій Керчі пролунали вибухи.

За деякими повідомленнями в соцмережах, район Керчі атакують як повітряні, так і надводні дрони. Російські ЗМІ пишуть, що нібито працювала ППО. За словами мешканців, з різних районів міста було чути від трьох до п'яти потужних вибухів. Окрім цього, міст, який сполучає півострів із Росією, перекритий.

Теги: Міноборони корабель

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