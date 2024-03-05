У Криму уражено російський корабель (відео)

Спецоперація пройшла за участі Головного управління розвідки Міноборони

У тимчасово окупованому Криму українські дрони вразили російський корабель «Сергій Котов». Спецоперація пройшла за участі Головного управління розвідки Міноборони.

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Зокрема джерело в спецслужбах підтвердило ураження російського патрульного корабля проєкту 22160 «Сергій Котов». Спецоперація пройшла за участі Головного управління розвідки Міноборони.

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Відомо що атакували ворожий корабель морські дрони, додає співрозмовник.

Також за даними телеграм-каналу Astra, російські «воєнкори» пишуть, що «вночі патрульний корабель «Сергій Котов» був атакований» у районі Феодосії. «Корабль утопили», - пише один з російських телеграм-каналів.

Також публікують і відео нібито моменту ураження.

«Сергей Котов» – один із найновіших кораблів у російському військово-морському флоті. Його передали флоту в липні 2022 року, на чотири роки пізніше від запланованого терміну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дев'ять поїздів зупинили рух біля Кримського мосту через перекриття руху. Відомо, що зупинили чотири потяги з Криму та п'ять поїздів, що прямують на півострів.

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Також у ніч на 5 березня у тимчасово окупованій Керчі пролунали вибухи.

За деякими повідомленнями в соцмережах, район Керчі атакують як повітряні, так і надводні дрони. Російські ЗМІ пишуть, що нібито працювала ППО. За словами мешканців, з різних районів міста було чути від трьох до п'яти потужних вибухів. Окрім цього, міст, який сполучає півострів із Росією, перекритий.