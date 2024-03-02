ЗСУ назвали небезпечну зброю, завдяки якій окупанти просунулись на фронті

Росіяни на фронті змінили тактику

Начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Ілля Євлаш розповів, що російські окупанти просунулись на фронті, оскільки вони змінили тактику. Загарбники тепер масово скидають КАБи по позиціях ЗСУ, рівняючи усе зі землею. Про це він сказав у коментарі «24 каналу».

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Ілля Євлаш зауважив, що зараз росіяни на фронті змінили тактику та почали масово застосовувати КАБи, рівняючи усе із землею.

«Зараз вони перекваліфікували своє оборонне замовлення на КАБи та ФАБи – бомби ближньої дії», – заявив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

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Ілля Євлаш зауважив, що окупанти буквально закидають передову авіабомбами, які або виготовляють зараз, або модернізують радянські.

«Зараз вони намагаються ставити ставку на закидування переднього краю бомбами. Вони просуватимуться по випаленій землі в глибину нашої оборони. Ми вже бачили ефективне та нестандартне рішення розв'язання цієї проблеми – «сушкопад», – переконаний Євлаш.

Раніше командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук опублікував відео зі збитим Су-34. Літак було знищено уранці 1 березня на Маріупольському напрямку.

Також українські військово-повітряні сили заявили, що російські військово-повітряні сили втратили у четвер, 29 лютого, три винищувачі-бомбардувальники Су-34. Якщо це підтвердиться, то збиті в останній день лютого літаки продовжать безпрецедентну серію успіхів української протиповітряної оборони.