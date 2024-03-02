Повітряні сили збили поблизу Маріуполя Су-34: з’явилося відео
«Перевірено, візуально підтверджено!», – написав Микола Олещук
Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук опублікував відео зі збитим Су-34. Літак було знищено уранці 1 березня на Маріупольському напрямку.
«Перевірено, візуально підтверджено!», – написав командувач Повітряних сил.
За словами Олещука, не завжди вдається порадувати українців такими відео, адже Повітряні сили ведуть бойову роботу на великих дистанціях.
Нагадаємо, 1 березня Генштаб ЗСУ підтвердив знищення ще трьох ворожих винищувачів.
Також українські військово-повітряні сили заявили, що російські військово-повітряні сили втратили у четвер, 29 лютого, три винищувачі-бомбардувальники Су-34. Якщо це підтвердиться, то збиті в останній день лютого літаки продовжать безпрецедентну серію успіхів української протиповітряної оборони.
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