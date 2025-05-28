Головна Країна Політика
search button user button menu button

Що буде запропоновано на саміті НАТО Україні? Президент поділився очікуваннями

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Що буде запропоновано на саміті НАТО Україні? Президент поділився очікуваннями
Президент Зеленський повідомив, чого очікує Україна від саміту НАТО
фото: Офіс президента

Глава держави: різних сигналів щодо НАТО дуже багато

Президент України Володимир Зеленський поділився очікуваннями від саміту НАТО, що має пройти у Гаазі 24-26 червня. Про це президент сказав на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Щодо самітів. G7: мене запросив прем'єр-міністр Карні. Він головуючий. І я буду. Що стосується ЄС, я думаю, там також буду в тому чи іншому форматі, у нас там немає ніяких таких викликів. Що стосується НАТО, то Рютте мені сказав, що вони б дуже хотіли, щоб Україна була. А Україні дуже важливо розуміти, в якому форматі вона може бути представлена. Різних сигналів щодо НАТО дуже багато», – сказав Зеленський. 

Зауважимо, саміт НАТО відбудеться 24-25 червня на майданчику World Forum у Гаазі. Це перший за всю історію альянсу випадок, коли Нідерланди приймають такий саміт. Очікується участь понад шести тисяч делегатів і двох тисяч журналістів з 32 країн-членів НАТО та партнерів.

Нагадаємо, українська делегація на сесії Парламентської асамблеї НАТО у США домоглася офіційного запрошення України на червневий саміт Альянсу.

У фінальній резолюції, ухваленій на сесії в Дейтоні, було вказано, що шлях України до членства в НАТО незворотній. Також Україна має стати учасницею майбутнього саміту.

Раніше міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що президент України Володимир Зеленський вже отримав запрошення на саміт Північноатлантичного альянсу, який цього року проходитиме у Гаазі.

Брекельманс також підтвердив, що на саміті НАТО буде присутній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

До слова, Сполучені Штати Америки виступали проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО, який відбудеться 24 червня 2025 року в Гаазі.

Як відомо, цьогоріч саміт лідерів G7 відбудеться у канадській провінції Альберта 15-17 червня, де також буде присутній український президент.

Читайте також:

Теги: НАТО саміт Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Петр Павел зазначив, що мир, якого прагнуть досягти Україна та її партнери, має бути справедливим для країни, на яку напали
Зеленський повідомив подробиці зустрічі з президентом Чехії
4 травня, 21:39
«Щиро вітаю Папу Римського Льва XIV з обранням на престол святого Петра й початком понтифікату», – заявив Зеленський
«Сподіваємося на підтримку». Зеленський привітав Льва XIV з обранням на престол
8 травня, 21:00
Президент висловив упевненість, що Європа тільки виграє від такої ініціативи, вона допоможе посилити архітектуру безпеки
В Україні пройде зустріч лідерів «коаліції рішучих». Зеленський назвав дату
9 травня, 19:44
Зеленський разом із Макроном, Мерцом, Туском та Стармером у Києві, 10 травня 2025 року
Зеленський та європейські лідери подзвонили Трампу
10 травня, 15:17
Венс зустрівся з Зеленським у Ватикані
Венс розповів, як пройшла перша зустріч з Зеленським після суперечки в Білому домі
19 травня, 03:16
Зеленський розповів про нові умови припинення вогню
Зеленський розповів про меморандум з Росією, який може наблизити кінець війни
20 травня, 00:13
Зеленський подарував Папі Римському ікону
Особливий подарунок для Папи Римського: хто написав ікону, яку побачив Ватикан
20 травня, 05:26
Зеленський також відзначив, що Велика Британія оголосила про запровадження санкцій проти РФ
Зеленський про 17-й пакет санкцій проти РФ: Крок у правильному напрямку
20 травня, 19:27
Українська делегація взяла участь у весняній сесії Парламентської асамблеї НАТО
Україну офіційно запрошено на саміт НАТО в Гаазі
Вчора, 16:30

Політика

Загострення у Путіна. Зеленський прокоментував питання про «Петріоти» і наявності ракет до них
Загострення у Путіна. Зеленський прокоментував питання про «Петріоти» і наявності ракет до них
Постачання зброї з-за кордону. Зеленський оцінив ситуацію станом на кінець весни
Постачання зброї з-за кордону. Зеленський оцінив ситуацію станом на кінець весни
Зеленський про ситуацію на Сумщині: окупанти накопичують війська
Зеленський про ситуацію на Сумщині: окупанти накопичують війська
Що буде запропоновано на саміті НАТО Україні? Президент поділився очікуваннями
Що буде запропоновано на саміті НАТО Україні? Президент поділився очікуваннями
Лавров анонсував новий раунд переговорів та назвав вимоги РФ
Лавров анонсував новий раунд переговорів та назвав вимоги РФ
Чи вийдуть США з переговорного процесу? Зеленський розказав про свої очікування
Чи вийдуть США з переговорного процесу? Зеленський розказав про свої очікування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
229K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 травня: ситуація на фронті
92K
Конфлікти цивільних із працівниками ТЦК. ЗСУ зробили жорстку заяву
87K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 травня 2025
61K
Росія визначилася з локацією для нових переговорів
49K
Групи впливу роблять ставку на Білецького. Командира прагнуть вивести на вищі військові і політичні посади, – ЗМІ
29K
Ексначальник штабу «Азов» Кротевич отримав орден після інциденту з нагородженням

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
Сьогодні, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua