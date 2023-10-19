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Скільки часу потрібно для перемоги над ХАМАСом: ексміністр оборони Ізраїлю дав прогноз

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Скільки часу потрібно для перемоги над ХАМАСом: ексміністр оборони Ізраїлю дав прогноз
Колишній міністр оборони Ізраїлю запевнив, що країна має готуватись до тривалої війни
фото із відкритих джерел

Війна Ізраїлю та ХАМАСу, ймовірно, триватиме місяці та потенційно може охопити також північний фронт

Ізраїлю знадобляться місяці для перемоги над радикальним палестинським рухом ХАМАС, особливо якщо у війні братиме участь озброєне крило партії шиїтів «Хезболла». Про це заявив член надзвичайного кабміну Ізраїлю, екс-глава оборонного відомства країни Бені Ганц

«Це займе багато часу. Війна на півдні – і, якщо знадобиться, також на півночі чи деінде – може тривати місяці, а відбудова триватиме роки. Лише тоді, коли (відбудова – «Главком») буде завершена, ми переможемо», – наводить його слова газета The Times of Israel.

«Це (протистояння – «Главком») не буде коротким, і нам, можливо, знадобиться розширити (бойові дії – «Главком»), якщо приєднається інший ворог, але ми знаємо, як розширити».

«Наша мета – не просто перемогти ХАМАС, але й пообіцяти, що південь стане на 100% раєм», – додав Ганц.

Ганц є генерал-лейтенантом запасу Армії оборони Ізраїлю – під час своєї військової кар'єри він очолював Північний військовий округ, а також був командувачем сухопутних військ. З 2011 до 2015 року обіймав посаду начальника Генштабу армії країни. З 2020 до 2022 року Ганц також був міністром оборони Ізраїлю.

До слова, глава уряду Великої Британії Ріші Сунак сьогодні, 19 жовтня приїде з візитом до Ізраїлю, після чого відвідає ще кілька країн регіону. Про це пише Reuters.

Видання наголосило, що повідомлення, що раніше з'явилися в ЗМІ, підтвердили в прем'єрській канцелярії. У Сунака заплановані зустрічі з його ізраїльським колегою Беньяміном Нетаньягу та президентом країни Іцхаком Герцогом. Темами переговорів мають стати відкриття кордонів Сектору Гази для доставки гуманітарної допомоги та способи уникнути ще більшого загострення ситуації у регіоні, йдеться у повідомленні.

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Теги: міністр Ізраїль війна партії ХАМАС ворог

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