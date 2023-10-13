Глава МЗС Угорщини приїхав до Москви з проханням

Сійярто вже вп’яте відвідує Москву з часу повномасштабного вторгнення РФ до України

Очільник угорського Міністерства закордонних справ Петер Сійярто прибув до Москви, де зустрінеться з віцепрем’єром РФ з питань енергетики Олександром Новаком. Про це він написав у своєму Facebook.

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«Наближаються холоди, енергетична безпека знову в центрі уваги. Угорщина прагне продовжувати співпрацю з Росією на основі взаємоповаги, незважаючи на нинішні геополітичні обставини. Угорсько-російська співпраця стратегічно виділена для нашої країни, тому безпечне енергопостачання не було б гарантовано без збереження відносин з Росією», – написав він.

Угорські ЗМІ пишуть, що це вже п'ятий візит Сійярто до Москви з часу повномасштабного вторгнення РФ до України. Водночас глава МЗС Угорщини жодного разу не прибув до Києва.

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Нагадаємо, раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан назвав російську агресію проти України «слов'янською братньою війною».

Коментуючи намір України вступити до Євросоюзу, Орбан сказав, що угорський парламент у найближчі два роки навряд чи це ратифікує. За його словами, було б безпрецедентно приймати в ЄС країни, яка перебуває у стані війни: «Чи можна розпочинати переговори з країною, яка перебуває у стані війни? Більше того, йдеться про територіальну війну. Тому ми не знаємо, наскільки велика ця країна. Адже попереду ще війна. Ми не знаємо, скільки там населення, бо люди тікають».

Також раніше Орбан назвав частину Закарпаття давньою угорською землею, яка зараз належить Україні.