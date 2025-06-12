Головна Країна Політика
search button user button menu button

Німеччина постачатиме Україні системи ППО Iris-T упродовж трьох років

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Німеччина постачатиме Україні системи ППО Iris-T упродовж трьох років
Німецький зенітний комплекс Iris-T є важливим компонентом повітряного захисту України
фото з відкритих джерел

Президент Зеленський оголосив про нові довгострокові оборонні домовленості з Німеччиною

Україна отримає від Німеччини системи протиповітряної оборони Iris-T упродовж трьох років. Про це про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимир Зеленський під час пресконференції з німецьким міністром оборони Борисом Пісторіусом.

«Ми вдячні за постачання систем ППО Iris-T. Я не буду говорити про всі деталі. Ми розуміємо зараз план постачання. Йдеться про план на найближчі три роки. І це для нас у будь-якому випадку дуже важлива допомога. Це не значить, що стільки років буде війна, але все одно Україну, нашу землю і спокій наших людей треба захищати якісними системами ППО. Я вдячний, що в нас є розуміння реалізації цього проєкту на найближчі три роки», – каже він

За словами президента, Німеччина має намір збільшити фінансову підтримку оборонної галузі України у 2025 році. Зокрема, йдеться про інвестиції у виробництво далекобійної зброї.

«Сьогодні ми говорили про те, що ця допомога буде продовжуватись, і є деякі речі, на які ми дуже розраховуємо. Ми домовились про додаткові інвестиції у виробництво. Це на продовження нашої зустрічі з Фрідріхом (Мерцом). Що стосується інвестицій у виробництва, ми говоримо як про виробництво в Україні, так і виробництво і продаж на території Німеччини», – пояснив президент.

Нагадаємо, Німеччина виділить Україні цьогоріч 9 млрд євро допомоги. Передача ракет Taurus не передбачений. Як зазначив міністр, частину коштів буде направлено на фінансування проєкту з виробництва далекобійної зброї. За словами Пісторіуса, Німеччина не розглядає передачу Україні далекобійних ракет Taurus.

Раніше газета The Washington Post писала, що Україна терміново потребує додаткових систем протиповітряної оборони Patriot, оскільки запаси, надані за часів адміністрації Джо Байдена, майже вичерпано. Тим часом нинішня адміністрація президента США Дональда Трампа не демонструє поспіху в питанні нових поставок.

Як повідомлялося, Північноатлантичний альянс просить європейські країни-члени посилити можливості наземної протиповітряної оборони впʼятеро, аби заповнити прогалину у відповідь на загрозу російської агресії. Тим часом Сполучені Штати Америки відмовилися надавати засоби протиповітряної оборони для підтримки так званих «сил заспокоєння», які Велика Британія та Франція планують розгорнути в повоєнній Україні.

До слова, Міністерство закордонних справ Ізраїлю спростувало заяву посла Михаеля Бродського про передачу Україні систем ППО.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський системи ППО військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін, як і раніше, не готовий йти на поступки
«Путін втягує Трампа у халепу». Світова преса про телефонні ігри з агресором Тема тижня
20 травня, 17:20
Зеленський наголосив, що Путін боїться прямих перемовин з ним
Президент розповів, про що говоритиме з Путіним у Туреччині
13 травня, 17:06
Президент зазначив, що Росія продовжує затягувати війну, атакуючи Україну
Україна готова до будь-яких форматів перемовин, і ми не боїмося зустрічей – Зеленський
14 травня, 20:19
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час зустрічі 16 травня
Данія готує новий пакет військової допомоги Україні – Зеленський
16 травня, 23:15
Володимир Зеленський готовий до прямих перемовин з російським диктатором Володимиром Путіним
Президент повідомив, яких дій очікує від партнерів через саботаж РФ мирного процесу
15 травня, 17:29
У Ердогана і Зеленського запланована зустріч у Анкарі
Зеленський та Ердоган зустрінуться сьогодні в Анкарі: став відомий час і тема перемовин
15 травня, 10:13
Що принесе Україні зустріч у Стамбулі: думки турецьких експертів розходяться
Що принесе Україні зустріч у Стамбулі: думки турецьких експертів розходяться
15 травня, 13:01
Україна хоче, щоб американські партнери дотиснули росіян до припинення вогню сильними санкціями – Зеленський
Зеленський оцінив пропозицію росіян припинити вогонь на два-три дні: Ідіоти
2 червня, 20:58
Росія показує середній палець усьому світу – Зеленський про розмову Трампа та Путіна
Росія показує середній палець усьому світу – Зеленський про розмову Трампа та Путіна
4 червня, 23:03

Політика

Сили оборони виштовхують окупантів із Сумщини – Зеленський
Сили оборони виштовхують окупантів із Сумщини – Зеленський
Німеччина постачатиме Україні системи ППО Iris-T упродовж трьох років
Німеччина постачатиме Україні системи ППО Iris-T упродовж трьох років
Україна відреагувала на привітання Рубіо до Дня Росії
Україна відреагувала на привітання Рубіо до Дня Росії
«Російський цар голий». Ексглава уряду України пояснив представнику Трампа, що відбувається з Путіним
«Російський цар голий». Ексглава уряду України пояснив представнику Трампа, що відбувається з Путіним
Україна готова збільшити виробництво дронів на 40% – Зеленський
Україна готова збільшити виробництво дронів на 40% – Зеленський
Зеленський спростував «успіхи» РФ на фронті
Зеленський спростував «успіхи» РФ на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
243K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 червня: ситуація на фронті
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 червня 2025
28K
Стало відомо, яких окупантів Україна не віддає на обмін полоненими
23K
ISW: Кремль змінив інформаційну тактику
14K
Відомого філолога, що популяризував українську мову, викрито у втечі з країни
9522
Помер звільнений з полону боєць Шаповалов, який рік мріяв про яблуко

Новини

Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
Вчора, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
Вчора, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
10 червня, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
10 червня, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua