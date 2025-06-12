Німеччина постачатиме Україні системи ППО Iris-T упродовж трьох років

Президент Зеленський оголосив про нові довгострокові оборонні домовленості з Німеччиною

Україна отримає від Німеччини системи протиповітряної оборони Iris-T упродовж трьох років. Про це про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимир Зеленський під час пресконференції з німецьким міністром оборони Борисом Пісторіусом.

«Ми вдячні за постачання систем ППО Iris-T. Я не буду говорити про всі деталі. Ми розуміємо зараз план постачання. Йдеться про план на найближчі три роки. І це для нас у будь-якому випадку дуже важлива допомога. Це не значить, що стільки років буде війна, але все одно Україну, нашу землю і спокій наших людей треба захищати якісними системами ППО. Я вдячний, що в нас є розуміння реалізації цього проєкту на найближчі три роки», – каже він

За словами президента, Німеччина має намір збільшити фінансову підтримку оборонної галузі України у 2025 році. Зокрема, йдеться про інвестиції у виробництво далекобійної зброї.

«Сьогодні ми говорили про те, що ця допомога буде продовжуватись, і є деякі речі, на які ми дуже розраховуємо. Ми домовились про додаткові інвестиції у виробництво. Це на продовження нашої зустрічі з Фрідріхом (Мерцом). Що стосується інвестицій у виробництва, ми говоримо як про виробництво в Україні, так і виробництво і продаж на території Німеччини», – пояснив президент.

Нагадаємо, Німеччина виділить Україні цьогоріч 9 млрд євро допомоги. Передача ракет Taurus не передбачений. Як зазначив міністр, частину коштів буде направлено на фінансування проєкту з виробництва далекобійної зброї. За словами Пісторіуса, Німеччина не розглядає передачу Україні далекобійних ракет Taurus.

Раніше газета The Washington Post писала, що Україна терміново потребує додаткових систем протиповітряної оборони Patriot, оскільки запаси, надані за часів адміністрації Джо Байдена, майже вичерпано. Тим часом нинішня адміністрація президента США Дональда Трампа не демонструє поспіху в питанні нових поставок.

Як повідомлялося, Північноатлантичний альянс просить європейські країни-члени посилити можливості наземної протиповітряної оборони впʼятеро, аби заповнити прогалину у відповідь на загрозу російської агресії. Тим часом Сполучені Штати Америки відмовилися надавати засоби протиповітряної оборони для підтримки так званих «сил заспокоєння», які Велика Британія та Франція планують розгорнути в повоєнній Україні.

До слова, Міністерство закордонних справ Ізраїлю спростувало заяву посла Михаеля Бродського про передачу Україні систем ППО.