Чехія відмовилася від участі в Радбезі ООН, який скликала РФ через вибухи в Білгороді

Росія вимагала присутності посла Чехії при ООН на засіданні Радбезу

Чехія відмовилася брати участь в екстреному засіданні Ради безпеки ООН, яке вирішила скликати Росія через вибухи в Білгороді. Про це написав чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський у соцмережі Х.

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«Ми відмовляємося, щоб нас куди-небудь викликала Росія. Чехія не служитиме отруєній брехнею пропаганді агресора. Коли Росія захоче обговорити виведення своїх окупаційних військ на Радбезі, ми з радістю прийдемо», – написав він.

Представник Росії в ООН Дмитро Полянський заявив, що його країна вимагає проведення екстреної зустрічі Радбезу ООН. Він звинуватив Україну у «вбивстві мирних жителів» за допомогою боєприпасів з Чехії і вимагав присутності посла Чехії при ООН на засіданні.

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Засідання Радбезу ООН, скликане Росією, призначене на 16:00 за нью-йоркським часом (23:00 за Києвом).

Нагадаємо, вдень 30 грудня в центрі російського Білгорода пролунали потужні вибухи. Повідомлялося, що влучання нібито відбулося в житловий сектор і в районі торгового центру «Маяк», де зазвичай проводяться новорічні заходи. Під удари також потрапило селище Уразове Валуйського міського округу. Там нібито є пряме влучання в будівлю фізкультурно-оздоровчого комплексу, також пошкоджено приблизно 20 приватних домоволодінь і лінію електропередачі.

В українських спецслужбах кажуть, що причиною вибухів у російському Білгороді є робота російської протиповітряної оборони.