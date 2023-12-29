Стало відомо, на чому найбільше заробляють чеські мільйонери

Інвестиції у нерухомість відійшли для чеських товстосумів на другий план

Чеські доларові мільйонери дедалі частіше стають інвесторами. На їхню думку, інвестиції є основним джерелом їхнього багатства. Найбільше вони вірять у акції іноземних компаній. Незважаючи на коливання ринку, інвестиції в акції залишаються основним інвестиційним інструментом чеських доларових мільйонерів. Найчастіше вони прагнуть інвестувати в назви компаній з галузі, в якій розбираються або в якій ведуть бізнес. Про це пише 420on.cz, спираючись на дані звіту J&T Banka Wealth Report 2023.

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Опитування проводилося з серпня по вересень 2023 року у партнерстві з дослідницьким агентством Perfect Crowd. Метою дослідження було вивчення інвестиційної поведінки та способу життя чеських та словацьких доларових мільйонерів, тобто людей, чиї вільні кошти становлять не менше одного мільйона доларів США.

У дослідженні взяв участь 331 респондент із доларових мільйонерів (212 чехів і 119 словаків). Збір даних здійснювався за допомогою онлайн-анкет. Якісні дані були доповнені глибинними інтерв'ю з 22 респондентами (14 – у Чехії, 8 – у Словаччині).

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Гроші на інвестиціях

Чеські та словацькі доларові мільйонери знову з оптимізмом дивляться у майбутнє. Здається, що світ подолав негативні впливи і інвестиційні інструменти знову обіцяють зростання. Після торішнього спаду вони, як і населення загалом, дещо позитивніше оцінюють поточну економічну ситуацію в країні, показало опитування. Однак вони, як і раніше, обережні.

Крім іноземних акцій, доларові мільйонери очікують на зростання цін від компаній, які не торгуються на біржі, а також від корпоративних облігацій, які в даний час обіцяють зростання цін і можливість зафіксувати вищі доходи на більш тривалий період часу. Також більш цікавими інвесторам стають інвестиції у стартапи.

«Якщо подивитися на динаміку очікувань щодо найцікавішої інвестиційної привабливості в Чехії та Словаччині, то стає очевидним триває ефект від посилення грошово-кредитної політики. В основному це відбилося в зростанні прибутковості корпоративних облігацій і, особливо в Чехії, і в інтересі до довготермінових вкладів», – коментує головний економіст J&T Bank Петро Скленарж.

Враховуючи розвиток подій на фінансових ринках, коли фондові індекси в Європі сягли 15-річних максимумів, а технологічні акції США переживають один із найуспішніших років в історії, не дивно, що доларові мільйонери очікують на зростання цін на акції іноземних компаній, вважає Скленарж.

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Нерухомість вже другий рік поспіль відходить на другий план в очікуваннях прибутковості, ілюструючи цим вплив згаданого вище підвищення відсоткових ставок.

«Таким чином, ми спостерігаємо зниження інтересу до житлової нерухомості, сільськогосподарських земель та земель під забудову», – коментує далі Скленарж.

Згідно з дослідженням, інструменти ринку капіталу, такі як акції, облігації та фонди стали основою інвестиційного портфеля доларових мільйонерів, і вперше в історії на акції припадає лише п'ята частина портфеля інвесторів.

Приблизно половина доларових мільйонерів стежить за своїм інвестиційним портфелем щонайменше раз на тиждень, а п'ята частина навіть щодня. Молоді доларові мільйонери стежать за своїм портфелем ще частіше через більшу представленість інвестицій в акції

Головною метою управління станом є насамперед зростання вартості активів, про що заявили 40% чеських доларових мільйонерів. Іншими ціллю є збереження купівельної спроможності. Рівно половина доларових мільйонерів заявляє, що їм подобається світ інвестицій та акцій, це навіть щось на зразок їхнього хобі. Однак вони чудово розуміють, що вивчення ринку забирає багато часу. Тому для керування своїми портфелями вони часто вдаються до послуг професіоналів.

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Який він, чеський доларовий мільйонер?

Здебільшого економічно активний чоловік, якому у середньому 56 років. Це переважно підприємці, керівники чи фахівці, і лише близько 12% із них – пенсіонери. Помітна поява молодших доларових мільйонерів, які є наступниками підприємців після виходу на пенсію чи успішних стартапів. Незважаючи на невелике зростання кількості успішних жінок, світ доларових мільйонерів залишається чоловічим. .

Криптовалюти мільйонери, як і раніше, вважають ризикованим активом, від якого не очікують зростання інвестицій. Як перспективний інвестиційний напрямок чеський багатій як, правило, виділяє Індію, США та Південно-Східну Азію. Але жити він хотів би жити у Південній чи Західній Європі. Хоча і не очікує економічного зростання Європи, але вважає її добрим місцем для життя. Чеський мільйонер оптимістично дивиться на розвиток свого добробуту і очікує, що найближчого року він збільшиться, найчастіше на 2-9%. Але найбільше планує і хоче продовжувати інвестувати.

До слова, кількість українців, які економлять на їжі, виросла більш ніж удвічі всього за два роки, а кількість тих, хто може собі дозволити будь-які покупки, майже у 3,5 рази. Відповідні дані наведені у Інфляційному звіті НБУ. У документі Нацбанк стверджує, що доходи українців зростають завдяки бюджетній підтримці та зростанню економіки, а фінансовий стан домогосподарств поступово поліпшується. Однак дані самооцінки фінансового становища сімей у ІІІ кварталі 2021 – 2023 років, які наведені в цьому звіті свідчать про дещо іншу ситуацію.

За даними опитування фінансового регулятора, якщо у 2021-му на харчуванні економили 12,2% українців, то у 2022-му – 19,9%, а у 2023-му – вже 26,2%, тобто більш ніж чверть громадян. Частка тих, кому вистачає на харчі, а на одяг і взуття потрібно заощадити або позичити, спочатку зростала, потім зменшувалася, але за два роки залишилась незмінною.