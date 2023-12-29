Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Стало відомо, на чому найбільше заробляють чеські мільйонери

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Стало відомо, на чому найбільше заробляють чеські мільйонери
Мільйонери вважають інвестиції у криптовалюти ризикованими
фото із відкритих джерел

Інвестиції у нерухомість відійшли для чеських товстосумів на другий план 

Чеські доларові мільйонери дедалі частіше стають інвесторами. На їхню думку, інвестиції є основним джерелом їхнього багатства. Найбільше вони вірять у акції іноземних компаній. Незважаючи на коливання ринку, інвестиції в акції залишаються основним інвестиційним інструментом чеських доларових мільйонерів. Найчастіше вони прагнуть інвестувати в назви компаній з галузі, в якій розбираються або в якій ведуть бізнес. Про це пише 420on.cz, спираючись на дані звіту J&T Banka Wealth Report 2023.

Опитування проводилося з серпня по вересень 2023 року у партнерстві з дослідницьким агентством Perfect Crowd. Метою дослідження було вивчення інвестиційної поведінки та способу життя чеських та словацьких доларових мільйонерів, тобто людей, чиї вільні кошти становлять не менше одного мільйона доларів США.

У дослідженні взяв участь 331 респондент із доларових мільйонерів (212 чехів і 119 словаків). Збір даних здійснювався за допомогою онлайн-анкет. Якісні дані були доповнені глибинними інтерв'ю з 22 респондентами (14 – у Чехії, 8 – у Словаччині).

Гроші на інвестиціях 

Чеські та словацькі доларові мільйонери знову з оптимізмом дивляться у майбутнє. Здається, що світ подолав негативні впливи і інвестиційні інструменти знову обіцяють зростання. Після торішнього спаду вони, як і населення загалом, дещо позитивніше оцінюють поточну економічну ситуацію в країні, показало опитування. Однак вони, як і раніше, обережні.

Крім іноземних акцій, доларові мільйонери очікують на зростання цін від компаній, які не торгуються на біржі, а також від корпоративних облігацій, які в даний час обіцяють зростання цін і можливість зафіксувати вищі доходи на більш тривалий період часу. Також більш цікавими інвесторам стають інвестиції у стартапи.

«Якщо подивитися на динаміку очікувань щодо найцікавішої інвестиційної привабливості в Чехії та Словаччині, то стає очевидним триває ефект від посилення грошово-кредитної політики. В основному це відбилося в зростанні прибутковості корпоративних облігацій і, особливо в Чехії, і в інтересі до довготермінових вкладів», – коментує головний економіст J&T Bank Петро Скленарж.

Враховуючи розвиток подій на фінансових ринках, коли фондові індекси в Європі сягли 15-річних максимумів, а технологічні акції США переживають один із найуспішніших років в історії, не дивно, що доларові мільйонери очікують на  зростання цін на акції іноземних компаній, вважає Скленарж.

Нерухомість вже другий рік поспіль відходить на другий план в очікуваннях прибутковості, ілюструючи цим вплив згаданого вище підвищення відсоткових ставок. 

«Таким чином, ми спостерігаємо зниження інтересу до житлової нерухомості, сільськогосподарських земель та земель під забудову», – коментує далі Скленарж.

Згідно з дослідженням, інструменти ринку капіталу, такі як акції, облігації та фонди стали основою інвестиційного портфеля доларових мільйонерів, і вперше в історії на акції припадає лише п'ята частина портфеля інвесторів. 

Приблизно половина доларових мільйонерів стежить за своїм інвестиційним портфелем щонайменше раз на тиждень, а п'ята частина навіть щодня. Молоді доларові мільйонери стежать за своїм портфелем ще частіше через більшу представленість інвестицій в акції

Головною метою управління станом є насамперед зростання вартості активів, про що заявили 40% чеських доларових мільйонерів. Іншими ціллю є збереження купівельної спроможності. Рівно половина доларових мільйонерів заявляє, що їм подобається світ інвестицій та акцій, це навіть щось на зразок їхнього хобі. Однак вони чудово розуміють, що вивчення ринку забирає багато часу. Тому для керування своїми портфелями вони часто вдаються до послуг професіоналів.

Який він, чеський доларовий мільйонер?

Здебільшого економічно активний чоловік, якому у середньому 56 років. Це переважно підприємці, керівники чи фахівці, і лише близько 12% із них – пенсіонери. Помітна поява молодших доларових мільйонерів, які є наступниками підприємців після виходу на пенсію чи успішних стартапів. Незважаючи на невелике зростання кількості успішних жінок, світ доларових мільйонерів залишається чоловічим. . 

Криптовалюти мільйонери, як і раніше, вважають ризикованим активом, від якого  не очікують зростання інвестицій. Як перспективний інвестиційний напрямок чеський багатій як, правило, виділяє Індію, США та Південно-Східну Азію. Але жити він хотів би жити у Південній чи Західній Європі. Хоча і не очікує економічного зростання Європи, але вважає її добрим місцем для життя. Чеський мільйонер оптимістично дивиться на розвиток свого добробуту і очікує, що найближчого року він збільшиться, найчастіше на 2-9%. Але найбільше планує і хоче продовжувати інвестувати. 

До слова, кількість українців, які економлять на їжі, виросла більш ніж удвічі всього за два роки, а кількість тих, хто може собі дозволити будь-які покупки, майже у 3,5 рази. Відповідні дані наведені у Інфляційному звіті НБУ. У документі Нацбанк стверджує, що доходи українців зростають завдяки бюджетній підтримці та зростанню економіки, а фінансовий стан домогосподарств поступово поліпшується. Однак дані самооцінки фінансового становища сімей у ІІІ кварталі 2021 – 2023 років, які наведені в цьому звіті свідчать про дещо іншу ситуацію.

За даними опитування фінансового регулятора, якщо у 2021-му на харчуванні економили 12,2% українців, то у 2022-му – 19,9%, а у 2023-му – вже 26,2%, тобто більш ніж чверть громадян. Частка тих, кому вистачає на харчі, а на одяг і взуття потрібно заощадити або позичити, спочатку зростала, потім зменшувалася, але за два роки залишилась незмінною.

Читайте також: У світі стало більше центимільйонерів: хто вони, і де живуть
Теги: інвестиції нерухомість бізнес Чехія чоловік

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У багатьох країнах світу легально продається канабіс
Новий перспективний бізнес. Парламент схвалив закон про медичний канабіс
23 грудня, 09:05
У центрі Парижа невідомий напав на перехожих
Угорщина відреагувала на заборону виїзду Порошенка, напад у Франції: головне за ніч
3 грудня, 06:35
Готель Ротару можуть націоналізувати та реалізувати на торгах
Окупаційна влада Криму готує до «націоналізації» готель Софії Ротару в Ялті
12 грудня, 11:31
Hyperloop – все? Стартап Ілона Маска розпродає свої активи
Hyperloop – все? Стартап Ілона Маска розпродає свої активи
22 грудня, 13:28
Керівники будівельних підприємств очікують на скорочення працівників
Нацбанк спрогнозував суттєве скорочення працівників у низці галузей
3 грудня, 12:23
Лідери ЄС втягнулися у черговий фінансовий конфлікт що може зачепити допомогу Україні
Бюджетні суперечки в ЄС можуть позбавити Україну 50 млрд євро – Financial Times
4 грудня, 13:42
Ухвалений закон передбачає кримінальну відповідальність за контрабанду товарів через кордон України у значних та великих розмірах
Верховна Рада ухвалила закон про криміналізацію контрабанди
9 грудня, 16:18
У разі продовження війни ВВП України знизиться на 5%
Розвиток подій в Україні: експерти МВФ озвучили три можливі сценарії
12 грудня, 14:24
На вирок суду може бути подана апеляційна скарга
Чоловік відмовився від мобілізації, бо не мав грошей на проїзд: що вирішив суд
27 грудня, 07:55

Економіка

Стало відомо, на чому найбільше заробляють чеські мільйонери
Стало відомо, на чому найбільше заробляють чеські мільйонери
Росія зіткнулася із проблемами через санкції США – Reuters
Росія зіткнулася із проблемами через санкції США – Reuters
РФ зберігала половину своїх золотовалютних резервів у західних країнах – Reuters
РФ зберігала половину своїх золотовалютних резервів у західних країнах – Reuters
Європейська країна готова взяти на роботу багато українців. Які вакансії пропонують
Європейська країна готова взяти на роботу багато українців. Які вакансії пропонують
Путін набрехав росіянам про яйця
Путін набрехав росіянам про яйця
Експортна партія російської риби, призначена китайцям, визнана отруєною
Експортна партія російської риби, призначена китайцям, визнана отруєною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
109K
Слідом за «Новочеркаськом»: українські воїни знищили 810 бригаду флоту Росії (відео)
53K
Що має ще статися, аби ви полишили УПЦ МП?
25K
Ексгенерал Бундесверу пояснив, як ЗСУ знищили корабель «Новочеркаськ»
21K
Росія захопила позиції на Запоріжжі, які ЗСУ відбили під час контрнаступу – ISW
21K
У ЄС вилучають дітей з сімей біженців: Лубінець назвав країни, де ситуація найгірша
17K
Ми або воюємо, або втрачаємо країну і майбутнє

Новини

Окупанти закидають Україну ракетами і безуспішно атакують на фронті – Генштаб
Сьогодні, 07:33
Ракетна атака на Україну, пожежа в багатоповерхівці Одеси: головне за ніч
Сьогодні, 07:10
Плюсова температура, без опадів: прогноз погоди на 29 грудня
Сьогодні, 03:40
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Якою буде погода на Новий рік? Синоптикиня дала прогноз
Вчора, 17:55
«Укренерго» пояснило, чому виникає дефіцит електроенергії
Вчора, 17:49

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua