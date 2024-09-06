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Його життя обірвав ворожий мінометний обстріл. Згадаймо Євгена Радчука

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Його життя обірвав ворожий мінометний обстріл. Згадаймо Євгена Радчука
Євген Радчук був призваний на військову службу у червні 2022 року
колаж: glavcom.ua

Під час військової служби Євген Радчук отримав відзнаки: «За оборону Авдіївки» та «За оборону України»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Євгена Радчука.

52-річний боєць Євген Радчук загинув 6 серпня 2023 року в бою за Авдіївку на Донеччині, його життя обірвав ворожий мінометний обстріл. Про це повідомила Соснівська селищна рада.

Євген народився у селі Губків Рівненського (колишнього Березнівського) району Рівненської області.

У 1978 році пішов до першого класу Губківської восьмирічної школи, яку закінчив у 1986 році. У 1986 – 1990 роках навчався у Рівненському текстильному технікумі за спеціальністю «льонопрядильне виробництво». З 1990 року до 1992 року перебував на службі в армії.

Більшу частину життя їздив на заробітки. На дозвіллі любив рибалити та збирати гриби.

52-річний Євген Радчук став на захист Батьківщини у червні 2022 року
52-річний Євген Радчук став на захист Батьківщини у червні 2022 року
фото: Соснівська селищна рада

Під час повномасштабного російського вторгнення, у червні 2022 року, чоловік був призваний на військову службу. Він захищав свою країну в складі 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Був старшим стрільцем-оператором.

Під час військової служби Євген Радчук отримав відзнаки: «За оборону Авдіївки» та «За оборону України».

Старший стрілець-оператор механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти Євген Радчук загинув 6 серпня 2023 року під час виконання службових обов'язків внаслідок мінометного обстрілу у Донецькій області. 

«Не так ти, тату, мав вернутися з війни. Не так би мали ми зустрітися з тобою. Ще безліч планів будував ти восени. Але життя твоє відібране війною. Ти у нашім серці залишився живим. Ти наш герой», – написала донька загиблого.

Поховали воїна у рідному селі Губків.

У Євгена залишилися дружина Оксана, сини Олександр та Ілля, донька Марія, онуки Артем, Аріна, Діана, Євген.

Відповідно до рішення Соснівської селищної ради від 25 серпня 2023 №678 Євгену Радчуку присвоєно звання «Почесний громадянин Соснівської селищної територіальної громади» (посмертно).

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: хвилина мовчання війна Україна українці пам'ять

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