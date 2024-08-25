The Guardian: Україна хоче схилити Кремль до переговорів ракетними ударами углиб РФ

На думку українських чиновників, РФ розглядатиме можливість перемовин лише тоді, коли переконається, що Україна здатна «загрожувати Москві та Санкт-Петербургу»

Україна прагне отримати від Заходу дозвіл на використання ракет дальнього радіусу дії Storm Shadow, щоб бити ними углиб Росії і таким чином схилити Москву до переговорів про припинення бойових дій. Про це повідомляє The Guardian із покликанням на слова українських високопосадовців.

Чиновники в Києві припускають, що використання зазначених англо-французьких ракет у «демонстративній атаці» покаже Кремлю, що військові об'єкти біля самої столиці можуть бути вразливими для прямих ударів.

Високопоставлений урядовець пояснив: розрахунок полягає в тому, що РФ розглядатиме можливість переговорів лише тоді, коли вважатиме, що Україна здатна «загрожувати Москві та Санкт-Петербургу». Одначе ця стратегія пов'язана з високим ризиком і наразі не користується підтримкою США.

«Україна місяцями лобіювала дозвіл на використання Storm Shadow проти цілей на території Росії, але без особливого успіху. Тим не менш, у той час, як її армія бореться на східному фронті, зростає переконання, що її найкраща надія полягає у контрнаступі», – пише видання.

The Guardian нагадало заяву президента Зеленського з нагоди Дня Незалежності, у якій він пообіцяв відплатити державі-агресорці за ракетні удари по цивільному населенню.

«Наш ворог також знатиме, що означає українська відплата. Гідну, симетричну і далекосяжну. Він знатиме, що рано чи пізно українська відповідь дійде до будь-якої точки Російської Федерації, яка є джерелом небезпеки для життя нашої держави і нашого народу», – сказав президент.

З огляду на ці меседжі, видання припускає: у Києві вважають, що демонстрація Росії здатності ЗСУ завдати удару вглиб країни може спонукати Кремль до переоцінки своїх дій.

«Ракети Storm Shadow були розроблені переважно внаслідок англо-французької співпраці та виробляються європейським спільним підприємством MBDA, яке також має італійського партнера. Однак деякі компоненти ракети постачають США, тож Білий дім також має дати згоду на їхнє використання на території Росії. Досі він відмовлявся це робити, побоюючись ескалації конфлікту», – пояснило видання.

Американські офіційні особи в коментарі Politico зауважили, що ракети Storm Shadow та інші ракети дальнього радіусу дії можуть бути недостатньо точними на великих відстанях. За їхніми словами, російські винищувачі, які запускали планерні бомби у прифронтові райони України, здебільшого базувалися поза зоною досяжності ракет, як запобіжний захід.

«Хоча можна стверджувати, що атаки з безпілотників є заміною. У Києві вважають, що, показавши Росії, що вони здатні завдати ракетного удару вглиб країни, можуть таким чином спонукати Кремль до переоцінки своїх дій. Однак мало хто вірить, що президент Володимир Путін зацікавлений у припиненні бойових дій», – йдеться в матеріалі.

The Guardian також нагадало, що Україна отримала від Лондона і Парижа експортну версію ракет Storm Shadow (відому у Франції як SCALP). Вони мають дальність польоту близько 305 км, хоч і Велика Британія, і Франція мають вітчизняні версії зі вдвічі більшою дальністю.

Варто зазначити, що Москва розташована приблизно в 482 км від північного кордону України.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін виключає можливість мирних переговорів з Україною, посилаючись на те, що війна, розпочата ним проти України, нещодавно поширилася на територію Росії.

До слова, видання The Washington Post написало, що цього місяця Україна та Росія мали відправити делегації у Доху, столицю Катару, для переговорів про укладення історичної угоди, яка б припинила удари по об’єктах енергетики з обох сторін, однак цьому завадив наступ ЗСУ на Курщину.

Як повідомлялося, на Заході припинилися розмови про припинення вогню та переговори між Україною та РФ. Це сталося через наступ ЗСУ на Курську область.