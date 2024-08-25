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Боронив Маріуполь, пережив полон та повернувся до захисту України. Згадаймо Ігоря Дубика

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Боронив Маріуполь, пережив полон та повернувся до захисту України. Згадаймо Ігоря Дубика
З початку повномасштабного вторгнення Ігор Дубик пішов до Маріупольського ТРО
колаж: glavcom.ua

Після звільнення з полону оборонець Маріуполя Ігор Дубик повернувся до війська 

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ігоря Дубика. 

Після звільнення з полону оборонець Маріуполя Ігор Дубик повернувся до війська та загинув біля Нью-Йорка у жовтні 2023 року. Зараз нарешті вдалося повернути його тіло. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Ігор Дубик боронив Маріуполь, пережив полон та повернувся до захисту України
Ігор Дубик боронив Маріуполь, пережив полон та повернувся до захисту України
фото з відкритих джерел

Ігор Дубик народився і прожив все життя у Маріуполі. Став на захист рідного міста ще у 2014 році. У складі «Азова» брав участь у звільненні Маріуполя. 

У цивільному житті чоловік був одним із засновників ГО Маріупольська Дружина» та головою ГО «Патріот». Також був спортсменом і тренував бійців. 

Ігор Дубик став на захист рідного міста ще у 2014 році
Ігор Дубик став на захист рідного міста ще у 2014 році
фото з відкритих джерел

У МВА додали, що з початку повномасштабного вторгнення чоловік пішов до Маріупольського ТРО. Він потрапив у полон. 

Дружина Ігоря Дубика, опинившись у Львові після майже місяця перебування у воєнному Маріуполі, почувалася розгубленою: вона пережила жахіття бомбардувань та невідомості, втратила роботу, дім, не знала де знаходяться друзі та знайомі. А головне, чоловік, котрий з першого дня повномасштабного вторгнення пішов до тероборони, не виходив на зв’язок. Такий стан потребував допомоги, якою несподівано стала квіткова крамничка. 

Потрапила до Львова пані Оксана не випадково – коли вранці 24 лютого чоловік йшов боронити рідне місто, він взяв з неї обіцянку – у разі необхідності вона виїде до Львова, де вони потім й зустрінуться.

«Чоловік мав досвід бойових дій, у 2015 році воював добровольцем в «Азові». Але того ранку азовці вже не відповідали на дзвінки, тож, він просто пішов туди, де дають зброю, – розповідає пані Оксана, – Це, як я пізніше зрозуміла, була наша тероборона. До 28 лютого ми ще мали змогу розмовляти, далі вже не було зв’язку. Ту останню до його полону розмову запам’ятала – йому терміново були потрібні... чайники. Тож, де могла, знайшла й звичайні чайники, й електричні. А мій тато відніс їх на Азовсталь».

Певний час Оксана Дубик знала, що з чоловіком все нормально – кожні два дні по черзі з татом ходили на міст, що з’єднує Лівий берег та центр. Питалися у хлопців з тероборони про нього. Вони казали – все добре, він молодець, воює. І обіцяли передавали йому, що рідні приходили.  

З 17 березня цей спосіб зв’язку вже не працював, бо почалися сильні обстріли, а на мосту стояли інші підрозділи. Про те, що чоловік потрапив у полон, рідні дізналися не одразу.  

Коли 21 червня звільнили перших 140 маріупольських полонених, через два дні Оксана Дубик знала все про чоловіка – змогла поспілкуватися з побратимами. З’ясувалося, що чоловік був у госпіталі: мав поранення обох ніг, одна нога ще й зламана. 

Ігор Дубик повернувся з полону у важкому стані, але родина раділа – раділа, що він вийшов живим з пекла. 

Ігор Дубик з коханою дружиною Оксаною
Ігор Дубик з коханою дружиною Оксаною
фото з архіву Оксани Дубик

Чоловік побув трохи разом з дітьми та онуками у Львові, потім поїхав до Дніпра на операцію, після якої отримав місяць відпустки. А рівно 24 лютого, тільки 2023 року, знов пішов захищати країну.

Загинув Ігор Дубик 11 жовтня 2023 року під час виконання одного з бойових завдань у районі Нью-Йорка. Зараз вдалося повернути його тіло.

«Війна забрала у мене кохання всього мого життя. При виконанні бойового завдання загинув мій чоловік Ігор Дубик. Я не знаю, як буду жити без тебе. Таке відчуття, що згасло сонце. Ти назавжди залишишся в моєму серці, найкращий у світі чоловік, мужній, сміливий, Захисник України! Спочивай з миром!» – написала Оксана Дубик на своїй сторінці у Facebook.

Прощання з Ігорем Дубиком відбулося 23 серпня 2024 року у львівському Гарнізонному храмі св. ап. Петра і Павла.

Поховали захисника України на Марсовому Полі (Личаківський військовий цвинтар).

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна Україна Маріуполь українці пам'ять хвилина мовчання

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