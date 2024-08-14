Генштаб підтвердив ураження чотирьох військових аеродромів у Росії

Основними об’єктами ураження були склади паливно-мастильних матеріалів та авіаційних засобів ураження

У ніч на 14 серпня підрозділи Сил оборони та ГУР атакували чотири аеродроми у Воронезькій, Курській та Нижньогородській областях РФ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, уражено військові летовища «Халіно», «Саваслейка», «Борисоглєбськ» та «Балтимор».

«На цих аеродромах базується армійська авіація, винищувачі-бомбардувальники Су-34, винищувачі Су-35 та інша військова авіаційна техніка противника», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, основними об’єктами ураження були склади паливно-мастильних матеріалів та авіаційних засобів ураження. Результати атаки уточнюються.

У операціях брали участь підрозділи Повітряних сил та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України спільно зі Службою безпеки України і Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

Як повідомлялося, Служба безпеки, Збройні сили та розвідка здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за всю війну. Зазначається, що удар було здійснено завдяки далекобійним дронам. Про це «Главкому» стало відомо з джерел у СБУ.

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня Воронезька область РФ опинилася під атакою безпілотників. Мешканці чули звуки польоту БпЛА та повідомляли про нібито роботу ППО.

Також 14 серпня пролунали вибухи в Нижньогородській області Росії, де розташований військовий аеродром «Саваслейка», звідки злітають винищувачі МіГ-31К, які можуть нести ракети «Кинджал».

До слова, Російське Міністерство оборони заявило, що Україна запустила по військових цілях на території РФ понад сотню безпілотників. За даними оборонного відомства нібито всі 117 БпЛА вдалося збити.