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Ворожий підрозділ потрапив у пастку на заводі у Вовчанську

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Ворожий підрозділ потрапив у пастку на заводі у Вовчанську
ЗСУ частково покращують тактичне положення на харківському напрямку
фото: ДПСУ

Через великі втрати окупанти постійно переформовують штурмові групи

Вовчанськ, прилеглі до нього населені пункти та напрямок Липці–Глибоке лишаються активними ділянками фронту. Близько 40 окупантів виявилися заблокованими на агрегатному заводі у Вовчанську. Про це розповів речник оперативно-тактичного угруповання «Харків», полковник Віталій Саранцев  в ефірі телемарафону.

Зараз на Харківщині немає масової здачі в полон. Такі випадки мають поодинокий характер.

Після початку Курської операції окупанти почали у певні дні частіше використовують FPV-дрони. У середньому за добу загарбники завдають безпілотниками від 30 до 40 ударів, в окремі дні – 50-60.

«Подекуди росіяни для логістичних завдань використовують дрони. Зокрема, так відбувається на заблокованій ділянці в районі Вовчанська, на агрегатному заводі. Там, де вже декілька місяців заблокований підрозділ і вся логістика здійснюється саме з допомогою дронів», – розповів Саранцев.

За його словами, саме дронами окупантам доставляють воду, боєкомплект та медикаменти. Із самого початку на заводі було орієнтовно 40 російських загарбників. Там є втрати, є поранені лежачі, а є ті, які можуть воювати.

«Точну цифру я вам зараз не можу назвати з певних міркувань... Вони не виходять. Вони там фактично заблоковані. Вони обмежені у своїх діях: не можуть вийти, не можуть пересуватись ззовні», – пояснив речник.

Українські військові зупиняють спроби противника просунутись. Ворог зазнає втрат та відступає. Щодо контратаки ЗСУ на Харківщині, то Україна частково покращує тактичне положення на певних локаціях. Проте Саранцев додав, що про це повідомлять згодом.

У Вовчанську окупанти постійно переформовують штурмові групи, тому що вони зазнають великих втрат. Вони також залучають резерви, проводять внутрішню ротацію. Також окупанти намагаються якомога краще підготуватись до проведення штурмових дій.

Теги: війна Харківщина фронт

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